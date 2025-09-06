Відео
Путін доручив робити укріплення на кордоні з Фінляндією

Путін доручив робити укріплення на кордоні з Фінляндією

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 05:37
Путін доручив будувати фортифікації на кордоні з Фінляндією, заявив Медведєв
Російський диктатор Путін. Фото: Reuters

Глава Кремля Володимир Путін дав доручення щодо зміцнення кордону з Фінляндією. Це робиться для так званого "захисту" країни.

Про це заявив колишній президент Росії Дмитро Медведєв, пише The Moscow Times.

Читайте також:

Медведєв заявив, що Путін доручив посилити кордон із Фінляндією

Під час робочої поїздки в Ленінградську область, заступник голови Радбезу РФ Медведєв анонсував будівництво фортифікаційних споруд у прикордонних регіонах. Відповідне доручення дав Путін.

"Ми щойно були на кордоні з Фінляндією. Там, якщо не військова активність, то щосили будуються всякі стіни, загороджувальні споруди. Нам необхідно підвищити надійність захисту держкордону, забезпечити фортифікаційне обладнання на територіях регіонів", — заявив Медведєв.

Він додав, що зміна підходу до зміцнення кордону пов'язана зі вступом Фінляндії до НАТО.

"Ми не можемо ігнорувати той факт, що Фінляндія зараз є учасником Північноатлантичного альянсу. А це зумовлює зміну наших військових підходів до облаштування кордону і до відбиття можливих недружніх актів", — пояснив глава Радбезу РФ.

Нагадаємо, вчора Путін укотре пригрозив, що якщо на території України з'являться іноземні війська, тоді вони нібито стануть "законними цілями" для армії РФ. Йдеться про післявоєнні гарантії безпеки Україні, що зараз обговорюється.

Також ми писали, що днями радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія живе війною і пропагандою.

володимир путін НАТО Фінляндія Дмитро Медведєв безпека фортифікації
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
