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Главная Новости дня Путин боится заграничных перелетов из-за ордена МУС, — СМИ

Путин боится заграничных перелетов из-за ордена МУС, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 20:14
Путин боится ареста и не полетит на саммит БРИКС в Бразилии
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин ограничивает зарубежные перелеты из-за страха быть арестованным в результате ордена Международного уголовного суда. Он хотел бы присоединиться к саммиту БРИКС в Рио-де-Жанейро, но не решится покинуть РФ.

Об этом сообщает Forbes.

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Путин боится быть арестованным

По ордену МУС, Путина могут арестовать и экстрадировать в Гаагу, где он должен предстать перед судом за военные преступления. Свободно путешествовать он не может с весны 2023 года.

Российского диктатора могут арестовать в 125 странах.

Бразилия, на территории которой 6-7 июля пройдет саммит БРИКС, в соответствии с международными обязательствами, должна задержать любое лицо, объявленное в розыск Международным уголовным судом, в случае его прибытия в страну.

РФ давила на лидера Бразилии, требуя гарантии для Путина, что его не арестуют. В конце концов он отказался предоставить иммунитет.

"Хотя Владимир Путин создает образ всемогущего правителя, который возглавляет расширяющуюся империю, — по крайней мере для своей плененной аудитории внутри России, — его передвижения на мировой арене становятся все более ограниченными с тех пор, как он отправил свои танки и войска, чтобы захватить Украину в 2022 году", — говорится в материале.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп отметил, что не исключает введения новых санкций против Путина.

Ранее руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко раскрыл настоящие планы Путина в отношении Украины.

владимир путин арест БРИКС Россия МКС
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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