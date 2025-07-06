Путін боїться арешту та не полетить на саміт БРІКС у Бразилії

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін обмежує закордонні перельоти через страх бути арештованим внаслідок ордену Міжнародного кримінального суду. Він хотів би приєднатися до саміту БРІКС у Ріо-де-Жанейро, але не наважиться покинути РФ.

Про це повідомляє Forbes.

Реклама

Читайте також:

Путін боїться бути арештованим

За орденом МКС, Путіна можуть заарештувати й екстрадувати до Гааги, де він повинен постати перед судом за воєнні злочини. Вільно подорожувати він не може з весни 2023 року.

Російського диктатора можуть заарештувати у 125 країнах.

Бразилія, на території якої 6–7 липня пройде саміт БРІКС, відповідно до міжнародних зобов’язань, повинна затримати будь-яку особу, оголошену в розшук Міжнародним кримінальним судом, у разі її прибуття до країни.

РФ тиснула на лідера Бразилії, вимагаючи гарантії для Путіна, що його не заарештують. Зрештою він відмовився надати імунітет.

"Хоча Володимир Путін створює образ всемогутнього правителя, який очолює імперію, що розширюється, — принаймні для своєї полоненої аудиторії всередині Росії, — його пересування на світовій арені стають дедалі обмеженішими з того часу, як він відправив свої танки та війська, щоб захопити Україну у 2022 році", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп наголосив, що не виключає запровадження нових санкцій проти Путіна.

Раніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розкрив справжні плани Путіна щодо України.