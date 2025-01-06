Суд на Гнездиловым — военный, который ушел в СЗЧ, будет под стражей

Судебное заседание по делу военнослужащего Сергея Гнездилова. Фото: hromadske

Суд в Киеве решил продлить меру пресечения для военнослужащего Сергея Гнездилова. Мужчина служил в 56-й бригаде и публично ушел в СЗЧ в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает hromadske в понедельник, 6 января.

Читайте также:

Суд над Сергеем Гнездиловым

Сегодня Печерский районный суд Киева решил оставить военнослужащего Сергея Гнездилова под стражей до 31 января. Адвокат обвиняемого настаивала на том, что ее подзащитному могут назначить залог как альтернативу, однако суд такой возможности не предоставил.

Как передает hromadske, сам Гнездилов объяснил, что не хотел уклоняться от службы. Он сказал, что целью било привлечение внимания к проблеме самовольного оставления части в армии.

Суд перейдет к слушанию дела по существу уже во время следующего заседания. Оно состоится 10 января. Дело будет рассматривать суд в Днепре, поскольку преступление было совершено именно там. Поэтому Сергея Гнездилова должны конвоировать в Днепр.

Напомним, следователи ГБР объявили подозрение в дезертирстве военному 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову. Он показательно самовольно покинул часть в знак протеста, чтобы в Украине утвердили четкие сроки службы военных и их демобилизацию.

Командование бригады отреагировало на то, что военный из Одесской области Сергей Гнездилов самопроизвольно покинул часть. Об этом мужчина написал в Facebook.