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Військовому, який публічно пішов у СЗЧ, продовжили арешт

30 листопада 2024 02:48
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Військового Гнезділова залишили під вартою 29 листопада 2024 року
Сергій Гнезділов у військовій формі. Фото: Facebook сторінка Сергія Гнезділова
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У жовтні правоохоронці затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив службу та заявив про це публічно. Наразі йому продовжили тримання під вартою аж до 15 січня 2025 року.

Про це у п'ятницю, 29 листопада, повідомило "Суспільне".

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Що сталося

Прокурор заявив, що завершити досудове розслідування до 9 грудня, як постановив у жовтні Печерський суд, правоохоронці не встигнуть. У зв’язку з цим він наполягає на необхідності продовження запобіжного заходу для Гнезділова.

Захист, у свою чергу, виступив проти клопотання обвинувачення. Адвокати визнають факт самовільного залишення Гнезділовим військової частини, проте категорично не погоджуються з висунутим прокуратурою звинуваченням у дезертирстві.

Що було раніше

Сергій Гнезділов — 24-річний військовослужбовець, який долучився до лав Збройних сил України у 2019 році. Його трирічний контракт мав завершитися у березні 2022 року.

Протягом служби він брав участь у бойових діях у складі 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади. Однак 19 вересня 2024 року Гнезділов самовільно покинув військову частину (СЗЧ) і вже через два дні публічно заявив про свій вчинок у Facebook. У своєму зверненні він пояснив, що цей крок був спрямований на привернення уваги до несправедливості: одні військові служать безстроково, тоді як інші ухиляються від мобілізації.

9 жовтня 2024 року Гнезділова затримали. Наступного дня йому було вручено підозру у дезертирстві. 11 жовтня суд прийняв рішення про його тримання під вартою.

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