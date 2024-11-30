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Военному, который публично ушел в СЗЧ, продолжили арест

30 ноября 2024 02:48
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Военного Гнездилова оставили под стражей 29 ноября 2024 года
Сергей Гнездилов в военной форме. Фото: Facebook страница Сергея Гнезделова
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В октябре правоохранительные органы задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который самовольно покинул службу и заявил об этом публично. В настоящее время ему продлили содержание под стражей вплоть до 15 января 2025 года.

Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило "Суспільне".

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Что произошло

Прокурор заявил, что завершить досудебное расследование до 9 декабря, как постановил в октябре Печерский суд, правоохранители не успеют. В связи с этим он настаивает на необходимости продления меры пресечения для Гнездилова.

Защита, в свою очередь, выступила против ходатайства обвинения. Адвокаты признают факт самовольного ухода из Гнезделового воинской части, однако категорически не соглашаются с выдвинутым прокуратурой обвинением в дезертирстве.

Что было раньше

Сергей Гнездилов — 24-летний военнослужащий, присоединившийся к рядам Вооруженных сил Украины в 2019 году. Его трехлетний контракт должен был завершиться в марте 2022 года.

В течение службы он участвовал в боевых действиях в составе 56-й мотопехотной Мариупольской бригады. Однако 19 сентября 2024 года Гнездилов самовольно покинул воинскую часть (СЗЧ) и уже через два дня публично заявил о своем поступке в Facebook. В своем обращении он объяснил, что этот шаг был направлен на привлечение внимания к несправедливости: одни военные служат бессрочно, в то время как другие уклоняются от мобилизации.

9 октября 2024 года Гнезделова задержали. На следующий день ему было вручено подозрение в дезертирстве. 11 октября суд принял решение о его содержании под стражей.

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