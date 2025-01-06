Суд на Гнезділовим — військовий, який пішов в СЗЧ, буде під вартою

Судове засідання щодо військовослужбовця Сергія Гнезділова. Фото: hromadske

Суд у Києві вирішив продовжити запобіжний захід для військовослужбовця Сергія Гнезділова. Чоловік служив у 56-й бригаді та публічно пішов в СЗЧ у вересні 2024 року.

Про це повідомляє hromadske в понеділок, 6 січня.

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Суд над Сергієм Гнезділовим

Сьогодні Печерський районний суд Києва вирішив залишити військовослужбовця Сергія Гнезділова під вартою до 31 січня. Адвокатка обвинуваченого наполягала на тому, що її підзахисному можуть призначити заставу як альтернативу, однак суд такої можливості не надав.

Як передає hromadське, сам Гнезділов пояснив, що не хотів ухилятися від служби. Він сказав, що метою було привернення уваги до проблеми самовільного залишення частини в армії.

Суд перейде до слухання справи по суті вже під час наступного засідання. Воно відбудеться 10 січня. Справу буде розглядати суд у Дніпрі, оскільки злочин був вчинений саме там. Тож Сергія Гнезділова мають конвоювати до Дніпра.

Нагадаємо, слідчі ДБР оголосили підозру у дезертирстві військовому 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову. Він показово самовільно залишив частину на знак протесту, щоб в Україні затвердили чіткі терміни служби військових та їх демобілізацію.

Командування бригади відреагувало на те, що військовий з Одеської області Сергій Гнезділов самовільно залишив частину. Про це чоловік написав у Facebook.