Сергію Гнезділову оголосили підозру у дезертирстві

Військовий Сергій Гнезділов, який демонстративно пішов у СЗЧ. Фото: соцмережі

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру у дезертирстві військовому 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову. Він показово самовільно залишив частину (СЗЧ) на знак протесту, щоб в Україні затвердили чіткі терміни служи військових та їх демобілізацію.

Про факт вручення підозри повідомив адвокат військового Олександр Шадрін в коментарі для "Суспільне".

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Адвокат повідомив, що суд незабаром обере запобіжний захід Сергію Гнезділову, а поки йому оголосили підозру у дезертирстві за ч. 4 ст. 408 Кримінального Кодексу України. Військовому загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном до 12 років.

Що відомо про скандал з СЗЧ Сергія Гнезділова

Нагадаємо, військовий Сергій Гнезділов нещодавно оприлюднив у Facebook допис, що йде у СЗЧ. Він хоче таким способом привернути суспільну увагу до встановлення чітких термінів служби.

"Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації", — написав тоді він.

Також чоловік зазначив, що зараз військовозобов'язані чоловіки замість відправки на фронт вигадують способи, як не йти до ЗСУ, поки піхота воює без надії на демобілізацію.

Допис Сергія Гнезділова. Фото: скриншот

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз — дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ", — написав у дописі Сергій Гнезділов.

Тим часом у 56-й ОМПБр, де він служить, заявили, що призначили службове розслідування стосовно цієї справи, оскільки його дії "містять ознаки кримінального правопорушення".

Зазначимо, що Сергій Гнезділов є уродженцем міста Вилкове, що на Одещині. Він у 2019 році доєднався до ЗСУ добровольцем, брав участь у боях на Донеччині. В Одеській області відомий за заснування фестивалю сучасної української культури "ВиделкаFest" у місті Вилкове.

Нагадаємо, нещодавно у ДБР заявили, що в Україні намагаються поширити практику повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили частини замість реального тюремного покарання. Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін відреагував на таку ініціативу і пояснив чому це несе загрозу для України.

Також військовий юрист розповів, що впливає на суворість покарання за СЗЧ.