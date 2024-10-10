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Сергію Гнезділову оголосили підозру у дезертирстві — адвокат назвав ризики

10 жовтня 2024 14:50
Анастасія Постоєнко - Редактор
Сергію Гнезділову оголосили підозру у дезертирстві
Військовий Сергій Гнезділов, який демонстративно пішов у СЗЧ. Фото: соцмережі
Анастасія Постоєнко - Редактор

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру у дезертирстві військовому 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову. Він показово самовільно залишив частину (СЗЧ) на знак протесту, щоб в Україні затвердили чіткі терміни служи військових та їх демобілізацію.

Про факт вручення підозри повідомив адвокат військового Олександр Шадрін в коментарі для "Суспільне".

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Адвокат повідомив, що суд незабаром обере запобіжний захід Сергію Гнезділову, а поки йому оголосили підозру у дезертирстві за ч. 4 ст. 408 Кримінального Кодексу України. Військовому загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном до 12 років. 

Що відомо про скандал з СЗЧ Сергія Гнезділова

Нагадаємо, військовий Сергій Гнезділов нещодавно оприлюднив у Facebook допис, що йде у СЗЧ. Він хоче таким способом привернути суспільну увагу до встановлення чітких термінів служби. 

"Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації", — написав тоді він. 

Також чоловік зазначив, що зараз військовозобов'язані чоловіки замість відправки на фронт вигадують способи, як не йти до ЗСУ, поки піхота воює без надії на демобілізацію. 

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Допис Сергія Гнезділова. Фото: скриншот

"Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз — дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ", — написав у дописі Сергій Гнезділов.

Тим часом у 56-й ОМПБр, де він служить, заявили, що призначили службове розслідування стосовно цієї справи, оскільки його дії "містять ознаки кримінального правопорушення". 

Зазначимо, що Сергій Гнезділов є уродженцем міста Вилкове, що на Одещині. Він у 2019 році доєднався до ЗСУ добровольцем, брав участь у боях на Донеччині. В Одеській області відомий за заснування фестивалю сучасної української культури "ВиделкаFest" у місті Вилкове. 

Нагадаємо, нещодавно у ДБР заявили, що в Україні намагаються поширити практику повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили частини замість реального тюремного покарання. Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін  відреагував на таку ініціативу і пояснив чому це несе загрозу для України.

Також військовий юрист розповів, що впливає на суворість покарання за СЗЧ. 

Одеса скандал ДБР ЗСУ СЗЧ українські військові

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