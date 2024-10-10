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Сергею Гнездилову объявили подозрение в дезертирстве — адвокат назвал риски

10 октября 2024 14:50
Анастасия Постоенко - Редактор
Сергей Гнездилев объявил подозрение в дезертирстве
Военный Сергей Гнездилов, демонстративно ушедший в СОЧ. Фото: соцсети
Анастасия Постоенко - Редактор

Следователи Государственного бюро расследований объявили подозрение в дезертирстве военнослужащем 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнезделову. Он показательно самовольно оставил часть (СОЧ) в знак протеста, чтобы в Украине утвердили четкие сроки службы военных и их демобилизацию.

О факте вручения подозрения сообщил адвокат военного Александр Шадрин в комментарии для "Суспільне".

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Адвокат сообщил, что суд вскоре изберет меру пресечения Сергею Гнездилову, а пока ему объявили подозрение в дезертирстве по ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины. Военному грозит наказание в виде заключения на срок до 12 лет.

Что известно о скандале с СОЧ Сергея Гнездилова

Напомним, военный Сергей Гнездилов недавно обнародовал в Facebook публикацию, что он идет в СОЧ. Он хочет таким способом привлечь общественное внимание к установлению четких сроков службы.

"Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и разрешения этой ситуации", — написал он тогда.

Также мужчина отметил, что сейчас военнообязанные мужчины вместо отправки на фронт придумывают способы, как не идти в ВСУ, пока пехота воюет без надежды на демобилизацию.

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Сообщение Сергея Гнездилова. Фото: скриншот

"Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": браки на пенсионерках с инвалидностью когда-то были мемом, а сейчас — очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное попечительство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СОЧ", — написал в сообщении Сергей Гнездилов.

Между тем, в 56-й ОМПБр, где он служит, заявили, что назначили служебное расследование по этому делу, поскольку его действия "содержат признаки уголовного правонарушения".

Отметим, что Сергей Гнездилов является уроженцем города Вилково на Одесщине. Он в 2019 году присоединился к ВСУ добровольцем, участвовал в боях в Донецкой области. В Одесской области известен за основание фестиваля современной украинской культуры "ВилкаFest" в городе Вилково.

Напомним, недавно в ГБР заявили, что в Украине пытаются распространить практику возвращения на службу бойцов, впервые самовольно покинувших части вместо реального тюремного наказания. Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на такую инициативу и объяснил  почему это несет угрозу для Украины.

Также военный юрист рассказал, что влияет на строгость наказания за СОЧ.

Одесса скандал ГБР ВСУ СОЧ украинские военные

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