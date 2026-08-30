Психиатр объяснил, как снизить уровень адреналина после обстрелов

Психолог ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Постоянные воздушные тревоги и российские атаки заставляют организм длительное время находиться в состоянии мобилизации. Это может приводить к учащенному сердцебиению, тревожности, слабости, истощению и проблемам со сном. Волнение и усталость в таких условиях являются нормальной реакцией организма на ненормальные обстоятельства.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал психиатр Евгений Скрипник, передает Новини.LIVE.

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Почему постоянные тревоги истощают организм

В то же время универсального способа полностью избавиться от стресса, вызванного постоянной опасностью, пока не существует.

"Эта реакция, наше волнение, тревога, слабость — это нормальная реакция на ненормальные условия", — отметил Скрипник.

Психиатр подчеркнул, что во время воздушной тревоги в первую очередь необходимо позаботиться о физической безопасности и перейти в укрытие или другое безопасное место. Только после этого можно применять методы саморегуляции. По словам специалиста, важно также снижать информационную нагрузку. Он советует не следить одновременно за десятками Telegram-каналов и других ресурсов, а выбрать несколько проверенных источников информации.

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Если из-за ночной атаки человек не смог полноценно отдохнуть, Скрипник допускает короткий дневной сон продолжительностью около 20–30 минут. Одним из главных способов снизить напряжение после пережитой опасности психиатр назвал физическую активность. После того как человек оказался в безопасности и вышел из состояния острой тревоги, стоит больше двигаться.

"Когда мы уже выйдем из состояния тревоги — мы должны много двигаться. То есть этот адреналин, который у нас есть, мы должны использовать в процессе физической нагрузки", — пояснил Скрипник.

Кроме того, находясь в безопасном месте, специалист советует общаться с окружающими, пить воду и стараться отвлечься от постоянного ожидания новых ударов.

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