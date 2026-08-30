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Головна Новини дня Психіатр пояснив, як впоратися зі стресом після атак

Психіатр пояснив, як впоратися зі стресом після атак

Ua ru
30 серпня 2026 12:54
Ексклюзив
Психіатр пояснив, як знизити рівень адреналіну після обстрілів
Психолог ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Постійні повітряні тривоги та російські атаки змушують організм тривалий час перебувати у стані мобілізації. Це може призводити до прискореного серцебиття, тривожності, слабкості, виснаження та проблем зі сном. Хвилювання та втома в таких умовах є нормальною реакцією організму на ненормальні обставини.

Про це в ефірі День.LIVE розповів психіатр Євген Скрипник, передає Новини.LIVE.

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Чому постійні тривоги виснажують організм

Водночас універсального способу повністю позбутися стресу, спричиненого постійною небезпекою, наразі не існує.

"Оця реакція, наше хвилювання, тривога, слабкість — це є нормальна реакція на ненормальні умови", — зазначив Скрипник.

Психіатр наголосив, що під час повітряної тривоги насамперед необхідно подбати про фізичну безпеку та перейти до укриття або іншого безпечного місця. Лише після цього можна застосовувати способи саморегуляції. За словами фахівця, важливо також зменшувати інформаційне навантаження. Він радить не стежити одночасно за десятками Telegram-каналів та інших ресурсів, а обрати кілька перевірених джерел інформації.

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Якщо через нічну атаку людина не змогла повноцінно відпочити, Скрипник допускає короткий сон удень тривалістю близько 20–30 хвилин. Одним із головних способів зменшити напруження після пережитої небезпеки психіатр назвав фізичну активність. Після того як людина опинилася у безпеці та вийшла зі стану гострої тривоги, варто більше рухатися.

"Коли ми вже вийдемо зі стану тривоги — ми повинні багато рухатися. Тобто цей адреналін, який в нас є, ми повинні використовувати в процесі фізичного навантаження", — пояснив Скрипник.

Також, перебуваючи у безпечному місці, фахівець радить спілкуватися з людьми поруч, пити воду та намагатися відволіктися від постійного очікування нових ударів. 

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти 29 серпня протягом доби атакували Миколаївську область. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено склад одного з харчових підприємств. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 серпня внаслідок російської атаки було знищено розподільчий центр мережі магазинів "Будинок іграшок". На складі зберігалася значна частина товару, який щодня відправляли до магазинів та клієнтів у різні регіони України.

здоров'я війна в Україні психіатр ментальне здоров’я атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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