Обвал дороги в Бангкоке 24 сентября — среди улицы большая пропасть

Пропасть среди улицы — в столице Таиланда обрушилась дорога
В столице Таиланда Бангкоке 24 сентября произошел обвал дороги, в результате чего образовалась большая пропасть. Это нарушило движение транспорта и повредило инфраструктуру.
Об этом сообщает Reuters.
Обвал дороги в Бангкоке
Издание сообщает, что в результате обвала дороги образовалась пропасть, глубиной более 50 метров. В городе также нарушено движение транспорта, повреждена инфраструктура, а людей с прилегающей территории эвакуировали. Также в этом районе отключили электроэнергию и воду.
Как известно, обошлось без жертв и пострадавших, но повреждены три автомобиля. Чиновники считают, что обвал мог случиться из-за строительства подземной железнодорожной станции.
На видео в социальных сетях видно, как дорога медленно проседает и затягивает вниз столбы электропередач.
Поскольку происшествие случилось вблизи одной из больниц, в медучреждении сообщили, что закрывают амбулаторные услуги на два дня. По данным чиновников Бангкока, здание больницы не пострадало, но людям приказали эвакуироваться.
