Главная Новости дня Пропасть среди улицы — в столице Таиланда обрушилась дорога

Пропасть среди улицы — в столице Таиланда обрушилась дорога

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 18:41
Обвал дороги в Бангкоке 24 сентября — среди улицы большая пропасть
Обвал дороги в Бангкоке. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

В столице Таиланда Бангкоке 24 сентября произошел обвал дороги, в результате чего образовалась большая пропасть. Это нарушило движение транспорта и повредило инфраструктуру.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Обвал дороги в Бангкоке

Издание сообщает, что в результате обвала дороги образовалась пропасть, глубиной более 50 метров. В городе также нарушено движение транспорта, повреждена инфраструктура, а людей с прилегающей территории эвакуировали. Также в этом районе отключили электроэнергию и воду.

null
Обвал дороги в Бангкоке. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Как известно, обошлось без жертв и пострадавших, но повреждены три автомобиля. Чиновники считают, что обвал мог случиться из-за строительства подземной железнодорожной станции.

На видео в социальных сетях видно, как дорога медленно проседает и затягивает вниз столбы электропередач.

Поскольку происшествие случилось вблизи одной из больниц, в медучреждении сообщили, что закрывают амбулаторные услуги на два дня. По данным чиновников Бангкока, здание больницы не пострадало, но людям приказали эвакуироваться.

Напомним, 3 августа в Нью-Йорке произошло землетрясение. Местные жители услышали громкий звук и почувствовали колебания.

Также мы писали, что 27 августа затопило один из регионов России. Из-за мощного наводнения были разрушены инфраструктурные объекты.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
