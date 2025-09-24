Обвал дороги у Бангкоку 24 вересня — серед вулиці велике провалля

Обвал дороги в Бангкоку. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

У столиці Таїланду Бангкоку 24 вересня трапився обвал дороги, внаслідок чого утворилось велике провалля. Це порушило рух транспорту і пошкодило інфраструктуру.

Про це повідомляє Reuters.

Обвал дороги у Бангкоку

Видання повідомляє, що внаслідок обвалу дороги утворилося провалля, глибиною понад 50 метрів. В місті також порушено рух транспорту, пошкоджена інфраструктура, а людей з прилеглої території евакуювали. Також в цьому районі відключили електроенергію та воду.

Обвал дороги в Бангкоку. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Як відомо, обійшлося без жертв та постраждалих, але пошкоджені три автомобілі. Чиновники вважають, що обвал міг трапитись через будівництво підземної залізничної станції.

На відео в соціальних мережах видно, як дорога повільно просідає і затягує вниз стовпи електропередач.

Оскільки подія трапилася поблизу однієї із лікарень, у медзакладі повідомили, що закривають амбулаторні послуги на два дні. За даними чиновників Бангкока, будівля лікарні не постраждала, але людям наказали евакуюватися.

