Головна Новини дня Провалля серед вулиці — у столиці Таїланду обвалилася дорога

Провалля серед вулиці — у столиці Таїланду обвалилася дорога

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 18:41
Обвал дороги у Бангкоку 24 вересня — серед вулиці велике провалля
Обвал дороги в Бангкоку. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

У столиці Таїланду Бангкоку 24 вересня трапився обвал дороги, внаслідок чого утворилось велике провалля. Це порушило рух транспорту і пошкодило інфраструктуру.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Обвал дороги у Бангкоку

Видання повідомляє, що внаслідок обвалу дороги утворилося провалля, глибиною понад 50 метрів. В місті також порушено рух транспорту, пошкоджена інфраструктура, а людей з прилеглої території евакуювали. Також в цьому районі відключили електроенергію та воду.

null
Обвал дороги в Бангкоку. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Як відомо, обійшлося без жертв та постраждалих, але пошкоджені три автомобілі. Чиновники вважають, що обвал міг трапитись через будівництво підземної залізничної станції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Віледж (@thevillageua)

На відео в соціальних мережах видно, як дорога повільно просідає і затягує вниз стовпи електропередач. 

Оскільки подія трапилася поблизу однієї із лікарень, у медзакладі повідомили, що закривають амбулаторні послуги на два дні. За даними чиновників Бангкока, будівля лікарні не постраждала, але людям наказали евакуюватися. 

Нагадаємо, 3 серпня у Нью-Йорку стався землетрус. Місцеві мешканці почули гучний звук та відчули коливання. 

Також ми писали, що 27 серпня затопило один із регіонів Росії. Через потужну повінь були зруйновані інфраструктурні об’єкти.

дороги Таїланд обвалення затори Бангкок
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
