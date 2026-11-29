Пожары, протестующий в Албании. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В столице Албании Тиране тысячи людей вышли на антиправительственную акцию, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы. Во время протеста правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, в частности распыляли его над площадью Скандербега с помощью дрона.

Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.

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Как в Тиране разворачивались столкновения

Массовая демонстрация состоялась 28 ноября — в День независимости Албании. Сначала участники протестовали мирно, однако впоследствии ситуация обострилась. Группы людей с закрытыми лицами начали разбивать окна правительственных зданий и бросать в сторону полицейских камни и коктейли Молотова.

В ответ полиция применила спецсредства для разгона толпы. На видеозаписи, обнародованной албанским изданием Panorama, запечатлено, как слезоточивый газ сбрасывают с беспилотника над площадью Скандербега.

По информации Министерства здравоохранения Албании, после столкновений медицинская помощь понадобилась 47 людям. Среди пострадавших — правоохранители, участники акции, журналисты и один депутат.

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Как сообщали Новини.LIVE, недовольство в Албании вызвали обвинения в коррупции среди представителей власти, нехватка рабочих мест и проблемы с качеством образования. Акции протеста начались в Тиране в середине октября, а впоследствии охватили и другие города страны.

Ранее акции протеста прошли сразу в нескольких странах Европы. Люди выходили на улицы из-за роста стоимости жизни, жилищных проблем, коррупции и недовольства действиями властей. В некоторых городах демонстрации сопровождались столкновениями с правоохранительными органами, поджогами и повреждением имущества, тогда как в Португалии марш против удорожания жизни прошел без столкновений.