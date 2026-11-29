Протесты в Тиране в Албании 28 ноября 2026 года. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В День независимости Албании, 28 ноября, в Тиране прошла акция, участники которой требовали отставки премьер-министра Эди Рамы. Митингующие начали забрасывать полицейских камнями и коктейлями Молотова. В ответ те применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о протестах в Албании

Причина митингов — возмущение населения из-за коррупции в правительственных кругах, нехватки рабочих мест и низкого качества образования. Протесты в Тиране начались в середине октября, а впоследствии распространились и на другие города Албании. Были случаи, когда во время акций применяли насилие: демонстранты поджигали правительственные здания и банки, разбивали витрины магазинов, выламывали брусчатку, чтобы бросать ее в полицейских.

Акция протеста в Тиране 28 ноября 2026 года. Фото: Reuters

"На протяжении многих лет коррупционные скандалы портили имидж Албании. По словам аналитиков, страна стала центром деятельности преступных группировок, которые отмывают средства, полученные от торговли наркотиками и оружием. В то же время Рама утверждает, что его правительство борется с коррупцией как никогда раньше", — говорится в материале издания.

Летом в Тиране тоже проходили протесты. Люди были недовольны тем, что на побережье возводят элитный комплекс. Рама тогда заявил, что строительство законное, а окружающую среду защитят.

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Полицейские во время митинга в Тиране 28 ноября 2026 года. Фото: Reuters

Во время пикета в Тиране 28 ноября люди забросали камнями правительственное здание и пытались прорваться в офис Рамы, но полиция их оттеснила. Одна из участниц митинга — 45-летняя инженер Эралда Базе. Женщина заявила, что хватит терпеть коррупцию, бедность и массовую эмиграцию. Другие протестующие требовали лучших условий жизни и качественного медицинского обслуживания.

По данным Министерства здравоохранения Албании, после столкновений в Тиране 28 ноября за медицинской помощью обратились 17 человек: девять протестующих, шесть полицейских и четыре сотрудника СМИ.

Люди во время тушения возгорания на месте массовых беспорядков в Тиране 28 ноября 2026 года. Фото: Reuters

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Грузия Online" сообщал, что 28 ноября в Тбилиси прошла проевропейская акция протеста. Два года назад грузинские власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в ЕС. Участники митинга требовали освободить политических заключенных и провести новые парламентские выборы.

Также мы рассказывали о том, как в Украине в ноябре 2004 года началась Оранжевая революция. Люди требовали честного подсчета голосов на президентских выборах. После протестов провели повторное голосование — президентом стал Виктор Ющенко.