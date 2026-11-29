Протести в Тирані в Албанії 28 листопада 2026 року. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У День незалежності Албанії, 28 листопада, у Тирані відбулася акція, учасники якої вимагали відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Мітингувальники почали закидати поліцейських камінням та коктейлями Молотова. У відповідь ті застосували водомети, сльозогінний газ і гумові кулі.

Про це з посиланням на Reuters передає Новини.LIVE.

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Що відомо про протести в Албанії

Причина мітингів — обурення населення через корупцію в урядових колах, брак робочих місць і низьку якість освіти. Протести в Тирані почалися в середині жовтня, а згодом поширилися й на інші міста Албанії. Були випадки, коли під час акції застосовували насильство: мітингувальники підпалювали урядові будівлі та банки, розбивали вітрини магазинів, виламували бруківку, щоб кидати її в поліцейських.

Акція протесту в Тирані 28 листопада 2026 року. Фото: Reuters

"Протягом багатьох років корупційні скандали псували імідж Албанії. За словами аналітиків, країна стала осередком для злочинних угруповань, які відмивають кошти, отримані від торгівлі наркотиками та зброєю. Водночас Рама стверджує, що його уряд бореться з корупцією як ніколи раніше", — йдеться в матеріалі видання.

Улітку в Тирані теж були протести. Люди були невдоволені тим, що на узбережжі зводять елітний комплес. Рама тоді заявив, що будівництво законне, а довкілля захистять.

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Поліцейські під час мітингу в Тирані 28 листопада 2026 року. Фото: Reuters

Під час пікету в Тирані 28 листопада люди закидали камінням урядову будівлю та намагалися прорватися до офісу Рами, але поліція їх відтіснила. Одна з учасниць мітингу — 45-річна інженерка Ералда Базе. Жінка заявила, що досить терпіти корупцію, бідність і масову еміграцію. Інші протестувальники вимагали кращих умов життя та якісного медичного обслуговування.

За даними Міністерства охорони здоров'я Албанії, після сутичок у Тирані 28 листопада по медичну допомогу звернулися 17 людей: дев'ятеро протестувальників, шість поліцейських і чотири працівники медіа.

Люди під час гасіння займання на місці масових заворушень у Тирані 28 листопада 2026 року. Фото: Reuters

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Грузия Online" повідомляв, що 28 листопада у Тбілісі відбулася проєвропейська акція протесту. Два роки тому грузинська влада вирішила призупинити переговори про вступ країни до ЄС. Учасники мітингу вимагали, щоб політичних в'язнів звільнили та провели нові парламентські вибори.

Також ми розповідали про те, як в Україні в листопаді 2004 року розпочалася Помаранчева революція. Люди вимагали чесного підрахунку голосів на президентських виборах. Після протестів провели повторне голосування — президентом став Віктор Ющенко.