Віктор Ющенко на Майдані Незалежності під час Помаранчевої революції. Фото: УНІАН

Рівно 22 роки тому, у листопаді 2004 року Україна опинилася в центрі масштабної політичної кризи, яка вивела на вулиці сотні тисяч громадян. Після другого туру президентських виборів люди почали протестувати проти масових фальсифікацій на користь провладного кандидата Віктора Януковича та вимагати чесного підрахунку голосів. Ці події увійшли в історію як Помаранчева революція і завершилися повторним голосуванням, за результатами якого президентом обрали Віктора Ющенка.

Новини.LIVE розповідають, як проходили акції протесту, чому призначили повторне голосування та як Віктор Ющенко став президентом України.

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Прихильники кандидата на пост президента

​Віктора Ющенка чекають рішення результатів виборів на Майдані Незалежності. Фото: УНІАН

Початок Помаранчевої революції

Передумови протестів сформувалися під час президентської кампанії 2004 року. Тоді за найвищу державну посаду змагалися два основні кандидати — прем'єр-міністр Віктор Янукович, якого підтримувала чинна влада, та представник опозиції Віктор Ющенко.

Перший тур виборів відбувся 31 жовтня. За його результатами жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, тому суперники вийшли до другого туру. Ющенко заручився підтримкою частини інших кандидатів, зокрема Юлії Тимошенко, Олександра Мороза та Анатолія Кінаха.

Виборча кампанія супроводжувалася політичним протистоянням, звинуваченнями у використанні адміністративного ресурсу та порушеннях. Особливо напруженою ситуація стала напередодні повторного голосування.

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Другий тур президентських виборів відбувся 21 листопада 2004 року. Після закриття дільниць соціологічні опитування на виході з них засвідчили перевагу Ющенка. Однак попередні дані Центральної виборчої комісії показували іншу картину: лідером оголосили Януковича.

Розбіжність між результатами екзитполів та інформацією ЦВК викликала обурення опозиції. Прихильники Ющенка заявили про масові фальсифікації та закликали громадян виходити на акції протесту.

Як розгорталися протести на Майдані

Масові акції розпочалися 22 листопада 2004 року. Центром протестного руху став Майдан Незалежності в Києві, де почали збиратися прихильники опозиційного кандидата. До столиці приїжджали люди з різних регіонів України, а на площі облаштовували наметове містечко.

Українці на Майдані Незалежності, листопад 2004 року. Фото: УНІАН

Уже 23 листопада кількість учасників акцій у Києві, за різними оцінками, сягала від 100 до 500 тисяч людей. Мітинги відбувалися також в інших містах, зокрема у Львові та регіональних центрах. Протестувальники виходили до будівель Верховної Ради, Кабінету міністрів та Адміністрації президента.

Відмітним символом руху став помаранчевий колір — саме його використовували у виборчій кампанії Віктора Ющенка. Люди приходили на площі з прапорами, стрічками та одягом відповідного кольору. Так поступово сформувався образ Помаранчевої революції, який згодом став упізнаваним і за межами України.

Протест не обмежувався мітингами. Учасники блокували окремі державні установи, оголошували страйки та вимагали не визнавати результати другого туру. Водночас опозиційні політики намагалися домогтися перегляду результатів через судові та парламентські механізми.

Олександр Мороз, Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко і Катерина Ющенко вітають з Новим роком на Майдані Незалежності. Фото: УНІАН

27 листопада Верховна Рада провела позачергове засідання, під час якого визнала результати другого туру такими, що не відображають волевиявлення громадян, і висловила недовіру Центральній виборчій комісії. Політична криза тим часом загострювалася: у низці східних і південних регіонів лунали заяви про можливу автономію, що створювало загрозу територіальній цілісності країни.

Чим завершилася Помаранчева революція

Вирішальним етапом стало судове оскарження результатів голосування. 3 грудня 2004 року Верховний Суд України визнав, що під час другого туру були допущені численні порушення виборчого законодавства, які не дозволяли встановити справжнє волевиявлення виборців. Суд постановив провести повторне голосування другого туру.

Паралельно політичні сили домовлялися про зміни до виборчого законодавства та переформатування Центральної виборчої комісії. 8 грудня Верховна Рада ухвалила відповідні зміни, а також затвердила конституційну реформу, яка перерозподілила частину повноважень від президента до парламенту й уряду.

Повторне голосування відбулося 26 грудня 2004 року. Цього разу перемогу здобув Віктор Ющенко. Його суперник Віктор Янукович намагався оскаржити результати, однак вони залишилися чинними.

23 січня 2005 року Ющенко офіційно склав присягу та вступив на посаду президента України.

Помаранчева революція стала одним із наймасштабніших проявів громадянської активності в історії незалежної України. Тисячі людей по всій країні об'єдналися навколо вимоги чесних виборів і права самостійно визначати майбутнє держави.

Як писали Новини.LIVE, 21 листопада в Україні вшановували учасників Революції Гідності, яка розпочалася у 2013 році після рішення уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Спочатку мирні акції на Майдані Незалежності переросли у масштабний протест проти дій влади після побиття студентів у ніч проти 30 листопада. Протистояння тривало 94 дні, супроводжувалося загибеллю учасників протесту та завершилося втечею Віктора Януковича з України 22 лютого 2014 року.

Також нещодавно Новини.LIVE записали бліцінтерв’ю з третім президентом України Віктором Ющенком, у якому він висловився про можливі переговори щодо завершення війни та участь у них США, Росії й Китаю. Також Ющенко пояснив, чому, на його думку, нині немає простору для політичних компромісів із російським диктатором Володимиром Путіним.