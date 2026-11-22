Виктор Ющенко на Майдане Независимости во время Оранжевой революции. Фото: УНІАН

Ровно 22 года назад, в ноябре 2004 года, Украина оказалась в центре масштабного политического кризиса, который вывел на улицы сотни тысяч граждан. После второго тура президентских выборов люди начали протестовать против массовых фальсификаций в пользу проправительственного кандидата Виктора Януковича и требовать честного подсчета голосов. Эти события вошли в историю как Оранжевая революция и завершились повторным голосованием, по результатам которого президентом был избран Виктор Ющенко.

Новини.LIVE рассказывают, как проходили акции протеста, почему было назначено повторное голосование и как Виктор Ющенко стал президентом Украины.

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Сторонники кандидата на пост президента

​Виктора Ющенко ждут объявления результатов выборов на Майдане Независимости. Фото: УНІАН

Начало Оранжевой революции

Предпосылки протестов сформировались во время президентской кампании 2004 года. Тогда за высший государственный пост боролись два основных кандидата — премьер-министр Виктор Янукович, которого поддерживала действующая власть, и представитель оппозиции Виктор Ющенко.

Первый тур выборов состоялся 31 октября. По его результатам ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, поэтому соперники вышли во второй тур. Ющенко заручился поддержкой части других кандидатов, в частности Юлии Тимошенко, Александра Мороза и Анатолия Кинаха.

Предвыборная кампания сопровождалась политическим противостоянием, обвинениями в использовании административного ресурса и нарушениях. Особенно напряженной ситуация стала накануне повторного голосования.

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Второй тур президентских выборов состоялся 21 ноября 2004 года. После закрытия участков социологические опросы на выходе из них показали преимущество Ющенко. Однако предварительные данные Центральной избирательной комиссии рисовали иную картину: лидером объявили Януковича.

Расхождение между результатами экзит-полов и информацией ЦИК вызвало возмущение оппозиции. Сторонники Ющенко заявили о массовых фальсификациях и призвали граждан выходить на акции протеста.

Как разворачивались протесты на Майдане

Массовые акции начались 22 ноября 2004 года. Центром протестного движения стал Майдан Независимости в Киеве, где начали собираться сторонники оппозиционного кандидата. В столицу приезжали люди из разных регионов Украины, а на площади разбивали палаточный городок.

Украинцы на Майдане Независимости, ноябрь 2004 года. Фото: УНІАН

Уже 23 ноября число участников акций в Киеве, по разным оценкам, достигало от 100 до 500 тысяч человек. Митинги проходили также в других городах, в частности во Львове и региональных центрах. Протестующие выходили к зданиям Верховной Рады, Кабинета министров и Администрации президента.

Отличительным символом движения стал оранжевый цвет — именно его использовали в предвыборной кампании Виктора Ющенко. Люди приходили на площади с флагами, лентами и одеждой соответствующего цвета. Так постепенно сформировался образ Оранжевой революции, который впоследствии стал узнаваемым и за пределами Украины.

Протест не ограничивался митингами. Участники блокировали отдельные государственные учреждения, объявляли забастовки и требовали не признавать результаты второго тура. В то же время оппозиционные политики пытались добиться пересмотра результатов через судебные и парламентские механизмы.

Александр Мороз, Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко и Екатерина Ющенко поздравляют с Новым годом на Майдане Независимости. Фото: УНІАН

27 ноября Верховная Рада провела внеочередное заседание, в ходе которого признала результаты второго тура не отражающими волеизъявление граждан и выразила недоверие Центральной избирательной комиссии. Политический кризис тем временем обострялся: в ряде восточных и южных регионов раздавались заявления о возможной автономии, что создавало угрозу территориальной целостности страны.

Чем завершилась Оранжевая революция

Решающим этапом стало судебное обжалование результатов голосования. 3 декабря 2004 года Верховный Суд Украины признал, что во время второго тура были допущены многочисленные нарушения избирательного законодательства, которые не позволяли установить истинное волеизъявление избирателей. Суд постановил провести повторное голосование второго тура.

Параллельно политические силы договаривались об изменениях в избирательном законодательстве и реорганизации Центральной избирательной комиссии. 8 декабря Верховная Рада приняла соответствующие изменения, а также утвердила конституционную реформу, которая перераспределила часть полномочий от президента к парламенту и правительству.

Повторное голосование состоялось 26 декабря 2004 года. На этот раз победу одержал Виктор Ющенко. Его соперник Виктор Янукович пытался оспорить результаты, однако они остались в силе.

23 января 2005 года Ющенко официально принес присягу и вступил в должность президента Украины.

Оранжевая революция стала одним из самых масштабных проявлений гражданской активности в истории независимой Украины. Тысячи людей по всей стране объединились вокруг требования честных выборов и права самостоятельно определять будущее государства.

Как писали Новини.LIVE, 21 ноября в Украине чествовали участников Революции Достоинства, которая началась в 2013 году после решения правительства приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Сначала мирные акции на Майдане Независимости переросли в масштабный протест против действий власти после избиения студентов в ночь на 30 ноября. Противостояние длилось 94 дня, сопровождалось гибелью участников протеста и завершилось бегством Виктора Януковича из Украины 22 февраля 2014 года.

Также недавно Новини.LIVE записали блиц-интервью с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, в котором он высказался о возможных переговорах по прекращению войны и участии в них США, России и Китая. Кроме того, Ющенко объяснил, почему, по его мнению, сейчас нет места для политических компромиссов с российским диктатором Владимиром Путиным.