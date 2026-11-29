Пожежі, протестувальник в Албанії. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У столиці Албанії Тирані тисячі людей вийшли на антиурядову акцію, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Під час протесту правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ, зокрема розпилювали його над площею Скандербега за допомогою дрона.

Про це пише Reuters, передає Новини.LIVE.

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Як у Тирані розгорталися сутички

Масова демонстрація відбулася 28 листопада — у День незалежності Албанії. Спочатку учасники протестували мирно, однак згодом ситуація загострилася. Групи людей із закритими обличчями почали пошкоджувати вікна урядових будівель і кидати в бік поліцейських каміння та коктейлі Молотова.

У відповідь поліція використала спецзасоби для розгону натовпу. На відеозаписі, оприлюдненому албанським виданням Panorama, зафіксовано, як сльозогінний газ скидають із безпілотника над площею Скандербега.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я Албанії, після сутичок медична допомога знадобилася 47 людям. Серед постраждалих — правоохоронці, учасники акції, журналісти та один депутат.

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Як повідомляли Новини.LIVE, невдоволення в Албанії спричинили звинувачення в корупції серед представників влади, нестача робочих місць і проблеми з якістю освіти. Акції протесту розпочалися в Тирані в середині жовтня, а згодом охопили й інші міста країни.

Раніше акції протесту відбулися одразу в кількох країнах Європи. Люди виходили на вулиці через зростання вартості життя, житлові проблеми, корупцію та невдоволення діями влади. У частині міст демонстрації супроводжувалися сутичками з правоохоронцями, підпалами й пошкодженням майна, тоді як у Португалії марш проти дорожчого життя пройшов без зіткнень.