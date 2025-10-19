Видео
Протесты против Трампа стали крупнейшими в истории США — Снайдер

Дата публикации 19 октября 2025 19:37
обновлено: 19:48
Тимоти Снайдер назвал протесты против Трампа крупнейшими в США
"Нет королям в Америке" — главный лозунг протестов в США. Фото: Reuters/Kylie Cooper

Историк Тимоти Снайдер заявил, что протесты против администрации Дональда Трампа стали крупнейшими в истории Соединенных Штатов.

Зафиксировано около 2 600 локаций по всей стране, где люди вышли выразить несогласие с действиями президента, сообщил Снайдер в своем аккаунте в соцсети X.  

Читайте также:

Причиной массовых выступлений стали решения о направлении войск в отдельные штаты, усилении депортаций мигрантов и серии арестов без судебных оснований. Дополнительным фактором недовольства стало частичное приостановление работы федеральных учреждений. 

Протесты против Трампа
Протесты в США. Фото: Reuters/Shannon Stapleton

Протесты прошли в крупнейших городах и небольших общинах одновременно. Участники требовали прекратить давление на граждан и пересмотреть внутреннюю политику, которая, по их мнению, нарушает демократические принципы страны.

Крупнейшее движение в истории США

Многие демонстрации сопровождались маршами единства и акциями солидарности, к которым присоединились профсоюзы, преподаватели и медицинские работники. В ряде штатов организаторы добились официальных разрешений, а в некоторых акциях участвовали десятки тысяч человек. 

Карта протестов
Карта протестов в США. Фото: X

По оценке Тимоти Снайдера, нынешние протесты можно считать самым масштабным проявлением гражданской активности в современной истории США — примером того, как общество реагирует на решения власти, затрагивающие базовые права и свободы. 

Напомним, ранее сам Дональд Трамп объяснил причину отказа послать в Украину оружие, которое попросил Владимир Зеленский. 

Также президент США обратился к лидерам ХАМАС с жестким предупреждением накануне важного события. 

США Дональд Трамп протесты Белый дом Тимоти Снайдер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
