Тімоті Снайдер назвав протести проти Трампа найбільшими у США

"Ні королям в Америці" — головне гасло протестів у США. Фото: Reuters/Kylie Cooper

Історик Тімоті Снайдер заявив, що протести проти адміністрації Дональда Трампа стали найбільшими в історії Сполучених Штатів.

Зафіксовано близько 2 600 локацій по всій країні, де люди вийшли висловити незгоду з діями президента, повідомив Снайдер у своєму акаунті в соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Причиною масових виступів стали рішення про направлення військ в окремі штати, посилення депортацій мігрантів та серії арештів без судових підстав. Додатковим чинником невдоволення стало часткове призупинення роботи федеральних установ.

Протести у США. Фото: Reuters/Shannon Stapleton

Протести пройшли в найбільших містах та невеликих громадах одночасно. Учасники вимагали припинити тиск на громадян і переглянути внутрішню політику, яка, на їхню думку, порушує демократичні принципи країни.

Найбільший рух в історії США

Багато демонстрацій супроводжувалися маршами єдності та акціями солідарності, до яких приєдналися профспілки, викладачі та медичні працівники. У низці штатів організатори домоглися офіційних дозволів, а в деяких акціях брали участь десятки тисяч людей.

Карта протестів у США. Фото: X

За оцінкою Тімоті Снайдера, нинішні протести можна вважати наймасштабнішим проявом громадянської активності в сучасній історії США — прикладом того, як суспільство реагує на рішення влади, що зачіпають базові права та свободи.

Нагадаємо, раніше сам Дональд Трамп пояснив причину відмови послати в Україну зброю, яку попросив Володимир Зеленський.

Також президент США звернувся до лідерів ХАМАС із жорстким попередженням напередодні важливої події.