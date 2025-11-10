Почему украинцы, несмотря на полномасштабную войну, не выезжают за границу - Зеленский назвал причину

Просто люблю Украину — Зеленский о стойкости
В Украине трудно, потому что идет война, но здесь хочется быть, чтобы помочь стране, чем можешь. Причиной является любовь к Родине.
Об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Несокрушимость в условиях войны
Президент Украины отметил, что люди сейчас держатся не только на логике, а на патриотических чувствах.
"Логика важна, когда принимаешь решение, но, чтобы держаться так долго, как держатся украинцы, нужно нечто большее. Это привязанность, любовь к Родине, уважение к Украине", — объяснил Зеленский.
Ранее глава государства отметил, что Украина в отличие от других стран мира не боится Трампа. С Америкой украинцы дружат.
Также Зеленский объяснил, почему Путин оказался в тупиковой ситуации. У Кремля в последнее время нет успехов на поле боя.
