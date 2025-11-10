Почему украинцы, несмотря на полномасштабную войну, не выезжают за границу - Зеленский назвал причину

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В Украине трудно, потому что идет война, но здесь хочется быть, чтобы помочь стране, чем можешь. Причиной является любовь к Родине.

Об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Несокрушимость в условиях войны

Президент Украины отметил, что люди сейчас держатся не только на логике, а на патриотических чувствах.

"Логика важна, когда принимаешь решение, но, чтобы держаться так долго, как держатся украинцы, нужно нечто большее. Это привязанность, любовь к Родине, уважение к Украине", — объяснил Зеленский.

