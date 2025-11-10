Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Просто люблю Украину — Зеленский о стойкости

Просто люблю Украину — Зеленский о стойкости

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 00:30
обновлено: 00:48
Почему украинцы, несмотря на полномасштабную войну, не выезжают за границу - Зеленский назвал причину
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В Украине трудно, потому что идет война, но здесь хочется быть, чтобы помочь стране, чем можешь. Причиной является любовь к Родине.

Об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама
Читайте также:

Несокрушимость в условиях войны

Президент Украины отметил, что люди сейчас держатся не только на логике, а на патриотических чувствах.

"Логика важна, когда принимаешь решение, но, чтобы держаться так долго, как держатся украинцы, нужно нечто большее. Это привязанность, любовь к Родине, уважение к Украине", — объяснил Зеленский.

Ранее глава государства отметил, что Украина в отличие от других стран мира не боится Трампа. С Америкой украинцы дружат.

Также Зеленский объяснил, почему Путин оказался в тупиковой ситуации. У Кремля в последнее время нет успехов на поле боя.

Владимир Зеленский Украина политики президент война в Украине
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации