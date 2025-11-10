Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Просто люблю Україну — Зеленський про стійкість

Просто люблю Україну — Зеленський про стійкість

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 00:30
Оновлено: 00:58
Чому українці, попри повномасштабну війну, не виїжджають за кордон — Зеленський назвав причину
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

В Україні важко, бо триває війна, але тут хочеться бути, щоб допомогти країні, чим можеш. Причиною є любов до Батьківщини.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський. 

Реклама
Читайте також:

Незламність в умовах війни

Президент України зазначив, що люди наразі тримаються не лише на логіці, а на патріотичних почуттях.

"Логіка важлива, коли ухвалюєш рішення, але, щоб триматися так довго, як тримаються українці, потрібно щось більше. Це прив'язаність, любов до Батьківщини, повага до України", — пояснив Зеленський.

Раніше голова держави зазначив, що Україна на відміну від інших країн світу не боїться Трампа. З Америкою українці товаришують.

Також Зеленський пояснив, чому Путін опинився в тупиковій ситуації. У Кремля останнім часом немає успіхів на полі бою.

Володимир Зеленський Україна політики президент війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації