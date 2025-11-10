Чому українці, попри повномасштабну війну, не виїжджають за кордон — Зеленський назвав причину

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

В Україні важко, бо триває війна, але тут хочеться бути, щоб допомогти країні, чим можеш. Причиною є любов до Батьківщини.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.

Незламність в умовах війни

Президент України зазначив, що люди наразі тримаються не лише на логіці, а на патріотичних почуттях.

"Логіка важлива, коли ухвалюєш рішення, але, щоб триматися так довго, як тримаються українці, потрібно щось більше. Це прив'язаність, любов до Батьківщини, повага до України", — пояснив Зеленський.

Раніше голова держави зазначив, що Україна на відміну від інших країн світу не боїться Трампа. З Америкою українці товаришують.

Також Зеленський пояснив, чому Путін опинився в тупиковій ситуації. У Кремля останнім часом немає успіхів на полі бою.