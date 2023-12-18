Прослушка Залужного и мобилизация по плану Буданова — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли "прослушку", а глава ГУР Кирилл Буданов отмечает, что надо отвергать такие мысли, что от мобилизации можно отойти. Об этом и не только поговорят гости студии Новини.LIVE

Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Сегодня гостями эфира стали:

Ярослав Макитра — политолог, руководитель политических программ исследовательской компании "Социополис";

Петр Недзельский — военный эксперт, полковник запаса ВСУ;

Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Владимир Балин — вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

Эксперты поговорят о найденной прослушке в кабинете Валерия Залужного, плане мобилизации Буданова и киевском метро, где над тоннелем метро "Демеевская" начал проседать асфальт.

Напомним, вчера в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. По предварительной информации, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.