Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Прослушка Залужного и мобилизация по плану Буданова — эфир Новини.LIVE arrow

Прослушка Залужного и мобилизация по плану Буданова — эфир Новини.LIVE

18 декабря 2023 08:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Прослушка Залужного и мобилизация по плану Буданова — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли "прослушку", а глава ГУР Кирилл Буданов отмечает, что надо отвергать такие мысли, что от мобилизации можно отойти. Об этом и не только поговорят гости студии Новини.LIVE

Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE. 

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

Сегодня гостями эфира стали:

  • Ярослав Макитра — политолог, руководитель политических программ исследовательской компании "Социополис";
  • Петр Недзельский — военный эксперт, полковник запаса ВСУ;
  • Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;
  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Владимир Балин — вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

Эксперты поговорят о найденной прослушке в кабинете Валерия Залужного, плане мобилизации Буданова и киевском метро, где над тоннелем метро "Демеевская" начал проседать асфальт.

Напомним, вчера в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушку. Устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения прослушки в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. По предварительной информации, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме