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Прослушка Залужного та мобілізація за планом Буданова — ефір Новини.LIVE

18 грудня 2023 08:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Прослушка Залужного та мобілізація за планом Буданова — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли "прослушку", а голова ГУР Кирило Буданов наголошує, що треба відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти. Про це і не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Ефір можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE. 

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Ефір Новини.LIVE

Сьогодні гостями ефіру стали: 

  • Ярослав Макітра — політолог, керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс";
  • Петро Недзельський — військовий експерт, полковник запасу ЗСУ;
  • Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Володимир Балін — віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

Експерти поговорять про знайдену прослушку в кабінеті Валерія Залужного, план мобілізації Буданова та київське метро, де над тунелем метро "Деміївська" почав просідати асфальт.

Нагадаємо, вчора у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення прослушки в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. За попередньою інформацією, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

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