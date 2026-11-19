Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подход Дональда Трампа к диалогу с Россией. По его мнению, американский лидер пытается найти более мягкий способ общения с российским диктатором Путиным. В то же время Зеленский объяснил, почему, по его мнению, оказывать давление на Украину проще, чем на Россию.

Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский о тактике Трампа в отношении Путина

Зеленский отметил, что более мягкий подход Дональда Трампа к диалогу с российским диктатором не обязательно связан с личным отношением американского президента к нему. По словам главы государства, это скорее вопрос отношений между странами. В то же время он предположил, что такая манера общения с Путиным может быть тактикой Трампа.

"Это больше касается отношений между странами. Но, конечно, президент Трамп решил найти какой-то мягкий способ диалога с Путиным. Не знаю, это его тактика", — отметил глава государства.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что его собственное отношение к российскому диктатору противоположное. Он считает Путина агрессором и захватчиком.

Читайте также:

Почему Трампу проще оказывать давление на Украину

Отдельно Зеленский объяснил, почему, по его мнению, американскому лидеру легче оказывать давление на Украину, чем на Россию. Глава государства связал это с тем, что украинская сторона находится под давлением войны с самого ее начала:

"Проще оказывать давление на нас, а не на Россию, конечно. Это проще, потому что мы находимся под давлением войны с самого начала".

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский опроверг заявления Кремля о том, что Россия начала полномасштабное вторжение якобы для защиты русскоязычного населения. Президент подчеркнул, что российская армия непрерывно атакует украинские города, в частности те, где проживают русскоязычные граждане. В интервью NBC News он эмоционально назвал эти оправдания российской агрессии полной чепухой.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский подчеркнул: ни одно государство не имеет права решать будущее Украины без её участия. Президент также заявил, что США и Китай обладают достаточным влиянием, чтобы остановить Россию, в частности с помощью санкций или прекращения торговли с ней. По словам главы государства, даже заявление Вашингтона и Пекина о намерении прибегнуть к таким мерам могло бы положить конец войне.