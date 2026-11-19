Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підхід Дональда Трампа до діалогу з Росією. На його думку, американський лідер намагається знайти м’якший спосіб спілкування з російським диктатором Путіним. Водночас Зеленський пояснив, чому, на його думку, тиснути на Україну простіше, ніж на Росію.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про тактику Трампа щодо Путіна

Зеленський зазначив, що м’якший підхід Дональда Трампа до діалогу з російським диктатором не обов’язково пов’язаний з особистим ставленням американського президента до нього. За словами глави держави, це радше питання відносин між країнами. Водночас він припустив, що така манера спілкування з Путіним може бути тактикою Трампа.

"Це більше про відносини між країнами. Але, звісно, президент Трамп вирішив знайти якийсь м’який спосіб діалогу з Путіним. Не знаю, це його тактика", — зазначив глава держави.

Водночас український лідер наголосив, що його власне ставлення до російського диктатора протилежне. Він вважає Путіна агресором і загарбником.

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Чому Трампу простіше тиснути на Україну

Окремо Зеленський пояснив, чому, на його думку, американському лідеру легше чинити тиск на Україну, ніж на Росію. Глава держави пов’язав це з тим, що українська сторона перебуває під тиском війни від самого її початку:

"Простіше тиснути на нас, а не на Росію, звісно. Це простіше, бо ми під тиском війни з самого початку".

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський спростував заяви Кремля про те, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення нібито для захисту російськомовного населення. Президент наголосив, що російська армія безперервно атакує українські міста, зокрема ті, де живуть російськомовні громадяни. В інтерв’ю NBC News він емоційно назвав ці виправдання російської агресії повною нісенітницею.

Новини.LIVE інформували, що Зеленський наголосив, що жодна держава не має права вирішувати майбутнє України без її участі. Президент також заявив, що США та Китай мають достатньо впливу, щоб зупинити Росію, зокрема за допомогою санкцій або припинення торгівлі з нею. За словами глави держави, навіть заява Вашингтона та Пекіна про намір вдатися до таких кроків могла б покласти край війні.