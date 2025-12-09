Похороны лидера группы ADAM — артисты рассказали о певце

Прощание с Михаилом Клименко в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 9 декабря попрощались с лидером группы ADAM Михаилом Клименко. На похороны пришли сотни людей, чтобы почтить память певца.

Артисты поделились в комментарии Новини.LIVE воспоминаниями об исполнителе и выразили соболезнования родным Михаила.

Что говорят певцы о Михаиле Клименко

В Национальной филармонии Киева 9 декабря состоялась церемония прощания с Михаилом Клименко. Почтить память артиста пришли родственники, коллеги, друзья и поклонники. Звучала прощальная музыка, в том числе песни, написанные самим музыкантом.

Рэперка Alyona Alyona вспомнила, как познакомилась с Михаилом в 2019 году через Марину Круть. По ее словам, он был очень творческим и веселым человеком.

"Он был очень творческим, веселым. Мы не могли наговориться. Потом говорили много об украинском языке, как важно писать на нем. Он начал выставлять треки с женой, создав ADAM. Эта история любви — за ней следили все. В его песнях не увидите зла, агрессии. Его песни — это о свете, добре и любви. Он нес любовь во всем", — поделились исполнительница.

В то же время певица KOLA рассказала, что это очень тяжелая потеря, от которой невероятно больно.

"В тот день, когда это произошло, было невероятно больно. А сегодня я знаю, что он все видит, что он счастлив, что пришло так много людей и что его музыка будет звучать вечно. Миша невероятный! Я всегда его буду любить", — сказала она.

А Павел Гоц из группы "NAZVA" отметил, что смерть Михаила — это "затопление островка счастья". По его словам, он невероятный человек, который просто отдавал любовь и искренне умел любить.

"Мы с Иваном Мрикольцем одновременно произнесли по телефону, что затонул островок счастья. Это про Мишу. Самый счастливый человек, который просто отдавал любовь. Надо уметь так любить, как любили он и Саша. Жаль, что не хотели слушать при жизни. Только сейчас некоторые открыли для себя этого артиста", — высказался о лидере группы ADAM Павел Гоц.

Напомним, Михаил Клименко умер 7 декабря. Он долгое время находился в коме на фоне тяжелой болезни.

Сегодня в Киеве состоялось прощание с певцом. Его жена сделала трогательную речь на похоронах и рассказала, что они прожили в браке почти 18 лет.

В то же время на похоронах присутствующие спели его песню. Во время церемонии также звучали продолжительные аплодисменты.