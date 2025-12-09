Похороны солиста ADAM в Киеве — друзья и жена поделились воспоминаниями

Солист группы ADAM Михаил

В Киеве прошла похоронная процессия — киевляне и артисты попрощались с певцом и лидером группы ADAM Михаилом Клименко. Друзья и коллеги вспомнили, каким запомнили его при жизни и объявили о сборе помощи семье умершего.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

Похороны Михаила Клименко и воспоминания его коллег

Во время прощальной церемонии по Михаилу Клименко его жена Александра Норова поделилась личными воспоминаниями о годах их совместной жизни. Она подчеркнула, что прожила с артистом почти 18 лет.

"Миша — самый лучший муж, отец, творческий человек. Я благодарю его за любовь, за веру в меня, за песни, посвященные мне. Я очень люблю его и буду любить всю жизнь", — поделилась Александра.

Слово также взял актер Владимир Шумко, который вспомнил о Михаиле как об искреннем друге с большим талантом. Он рассказал, что Клименко всегда старался помогать людям и был готов делать это любым способом. Шумко поделился, что они договорились когда-то, что Михаил будет петь на его венчании, и теперь, по его словам, на церемонии обязательно будет звучать песня артиста.

Телеведущий Анатолий Анатолич в своей речи обратился к присутствующим с просьбой поддержать семью певца.

"Я очень хочу, чтобы мы поддержали семью финансово. Я считаю, что это должно быть детям, потому что дети потеряли отца и мы можем это сделать. У нас огромная аудитория и мы сможем легко это сделать", — сказал телеведущий.

Примечательно, что во время прощания артисты шутили и с улыбкой вспоминали о Михаиле Клименко.

На прощание все люди, которые пришли попрощаться с певцом, провели его в последний путь аплодисментами и овациями.

Напомним, также во время похорон присутствующие спели известную песню Михаила Клименко "Медленно".

Тем временем певец Степан Гига борется за жизнь — стало известно, что знаменитый исполнитель находится в больнице в тяжелом состоянии.