Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Жена солиста ADAM произнесла трогательную речь на похоронах

Жена солиста ADAM произнесла трогательную речь на похоронах

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 14:15
Похороны солиста ADAM в Киеве — друзья и жена поделились воспоминаниями
Солист группы ADAM Михаил

В Киеве прошла похоронная процессия — киевляне и артисты попрощались с певцом и лидером группы ADAM Михаилом Клименко. Друзья и коллеги вспомнили, каким запомнили его при жизни и объявили о сборе помощи семье умершего.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Похороны Михаила Клименко и воспоминания его коллег

Во время прощальной церемонии по Михаилу Клименко его жена Александра Норова поделилась личными воспоминаниями о годах их совместной жизни. Она подчеркнула, что прожила с артистом почти 18 лет.

"Миша — самый лучший муж, отец, творческий человек. Я благодарю его за любовь, за веру в меня, за песни, посвященные мне. Я очень люблю его и буду любить всю жизнь", — поделилась Александра.

Слово также взял актер Владимир Шумко, который вспомнил о Михаиле как об искреннем друге с большим талантом. Он рассказал, что Клименко всегда старался помогать людям и был готов делать это любым способом. Шумко поделился, что они договорились когда-то, что Михаил будет петь на его венчании, и теперь, по его словам, на церемонии обязательно будет звучать песня артиста.

@ukrainenow

В Киеве попрощались с основателем группы ADAM Михаилом Клименко😢 Его сердце остановилось после многомесячной борьбы с туберкулезным менингитом. Его музыка стала хитами для многих исполнителей. Проститься с музыкантом пришло немало известных исполнителей. #музыкаукраинской #музыка #киев #украина #adam

♬ оригинальный звук - УС: Украина Сейчас

Телеведущий Анатолий Анатолич в своей речи обратился к присутствующим с просьбой поддержать семью певца.

"Я очень хочу, чтобы мы поддержали семью финансово. Я считаю, что это должно быть детям, потому что дети потеряли отца и мы можем это сделать. У нас огромная аудитория и мы сможем легко это сделать", — сказал телеведущий.

Примечательно, что во время прощания артисты шутили и с улыбкой вспоминали о Михаиле Клименко.

На прощание все люди, которые пришли попрощаться с певцом, провели его в последний путь аплодисментами и овациями.

Напомним, также во время похорон присутствующие спели известную песню Михаила Клименко "Медленно".

Тем временем певец Степан Гига борется за жизнь — стало известно, что знаменитый исполнитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

Киев похороны шоу-бизнес певец украинские звезды
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации