Головна Новини дня Дружина соліста ADAM зробила зворушливу промову на похороні

Дружина соліста ADAM зробила зворушливу промову на похороні

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 14:15
Похорон соліста ADAM в Києві — друзі та дружина поділилися спогадами
Соліст гурту ADAM Михайло

У Києві пройшла поховальна процесія — кияни та артисти попрощалися зі співаком та лідером гурту ADAM Михайлом Клименком. Друзі та колеги згадали, яким запам'ятали його за життя та оголосили про збір допомоги родині померлого.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Похорон Михайла Клименка та спогади його колег 

Під час прощальної церемонії за Михайлом Клименком його дружина Олександра Норова поділилася особистими спогадами про роки їхнього спільного життя. Вона підкреслила, що прожила з артистом майже 18 років.

"Міша — найкращий чоловік, батько, творча людина. Я дякую йому за любов, за віру в мене, за пісні, присвячені мені. Я дуже люблю його і любитиму все життя", — поділилася Олександра.

Слово також взяв актор Володимир Шумко, який згадав про Михайла як про щирого друга з великим талантом. Він розповів, що Клименко завжди намагався допомагати людям і був готовий робити це в будь-який спосіб. Шумко поділився, що вони домовилися колись, що Михайло співатиме на його вінчанні, і тепер, за його словами, на церемонії обов’язково звучатиме пісня артиста.

@ukrainenow

У Києві попрощалися із засновником гурту ADAM Михайлом Клименком😢 Його серце зупинилося після кількамісячної боротьби з туберкульозним менінгітом. Його музика стала хітами для багатьох виконавців. Попрощатись з музикантом прийшло чимало відомих виконавців. #музикаукраїнською #музика #київ #україна #adam

♬ оригинальный звук - УС: Україна Сейчас

Телеведучий Анатолій Анатоліч у своїй промові звернувся до присутніх з проханням підтримати родину співака. 

"Я дуже хочу, щоб ми підтримали родину фінансово. Я вважаю, що це має бути дітям, бо діти втратили батька і ми можемо це зробити. У нас величезна аудиторія і ми зможемо легко це зробити", — сказав телеведучий.

Примітно, що під час прощання артисти жартували та з усмішкою згадували про Михайла Клименка. 

На прощання усі люди, які прийшли попрощатися зі співаком, провели його в останній путь оплесками та оваціями. 

Нагадаємо, також під час похорону присутні заспівали відому пісню Михайла Клименка "Повільно". 

Тим часом співак Степан Гіга бореться за життя — стало відомо, що знаменитий виконавець перебуває в лікарні у важкому стані. 

Київ похорон шоу-бізнес співак українські зірки
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
