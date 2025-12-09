Похорон лідера гурту ADAM — артисти розповіли про співака

Прощання з Михайлом Клименком у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 9 грудня попрощалися з лідером гурту ADAM Михайлом Клименком. На похорон прийшло сотні людей, аби вшанувати пам'ять співака.

Артисти поділилися у коментарі Новини.LIVE спогадами про виконавця та висловили співчуття рідним Михайла.

Що кажуть співака про Михайла Клименка

У Національній філармонії Києва 9 грудня відбулася церемонія прощання з Михайлом Клименком. Вшанувати пам'ять артиста прийшли родичі, колеги, друзі та прихильники. Лунала прощальна музика, зокрема пісні, написані самим музикантом.

Реперка Alyona Alyona згадала, як познайомилася з Михайлом у 2019 році через Марину Круть. За її словами, він був дуже творчою та веселою людиною.

"Він був дуже творчим, веселим. Ми не могли наговоритися. Потім говорили багато про українську мову, як важливо писати нею. Він почав виставляти треки з дружиною, створивши ADAM. Ця історія любові — за нею слідкували всі. В його піснях не побачите зла, агресії. Його пісні — це про світло, добро і любов. Він ніс любов у всьому", — поділилися виконавиця.

Водночас співачка KOLA розповіла, що це дуже важка втрата, від якої неймовірно боляче.

"У той день, коли це сталося, було неймовірно боляче. А сьогодні я знаю, що він все бачить, що він щасливий, що прийшло так багато людей і що його музика буде звучати вічно. Міша неймовірний! Я завжди його буду любити", — сказала вона.

А Павло Гоц з гурту "NAZVA" зазначив, що смерть Михайла — це "затоплення острівця щастя". За його словами, він неймовірна людина, яка просто віддавала любов і щиро вміла кохати.

"Ми з Іваном Мрикольцем одночасно вимовили телефоном, що затонув острівець щастя. Це про Мішу. Найщасливіша людина, яка просто віддавала любов. Треба вміти так кохати, як кохали він і Саша. Шкода, що не хотіли слухати за життя. Тільки зараз дехто відкрив для себе цього артиста", — висловився про лідера гурту ADAM Павло Гоц.

Нагадаємо, Михайло Клименко помер 7 грудня. Він тривалий час перебував у комі на тлі важкої хвороби.

Сьогодні у Києві відбулося прощання зі співаком. Його дружина зробила зворушливу промову на похороні і розповіла, що вони прожили у шлюбі майже 18 років.

Водночас на похороні присутні заспівали його пісню. Під час церемонії також лунали тривалі оплески.