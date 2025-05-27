Пророссийский румынский политик Джорджеску уходит из политики

Пророссийский румынский политик Келин Джорджеску. Фото: Reuters

Пророссийский политик и бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску уходит из политики. В то же время он рассказал, чем планирует заниматься дальше.

Соответствующее заявление Джорджеску опубликовал в Facebook в понедельник, 26 мая.

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Пророссийский Келин Джорджеску уходит из политики — что известно

Пророссийский политик Келин Джорджеску, который участвовал в президентских выборах в Румынии 2024 года, уходит из политики. Он сказал, что сейчас планирует сосредоточиться на своей семье, которой нужен покой и здоровье.

По его словам, он принял решение "прекратить активное участие в политическом процессе" и стать "пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни".

Джорджеску отметил, что не является членом какой-либо политической силы, и не планирует создавать собственную партию, а также не стремится занимать государственные должности.

"Я решил прекратить свое активное участие в политическом процессе, учитывая, что этот этап суверенитета, с моей точки зрения, завершился. Я хочу подчеркнуть, что этот выбор является личным и не предполагает никакого осуждения в отношении тех, кто продолжает поддерживать это дело. Я решил отныне быть пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни", — сказал пророссийский румынский политик.

Джорджеску также объявил, что не будет возглавлять ни одной политической партии и не будет создавать политической платформы. Он отметил, что теперь хочет сосредоточиться на своей семье.

"Я решил сохранять нейтральную и равноудаленную позицию без политической принадлежности. Я не желаю занимать никакой должности в румынском государстве в нынешней ситуации.

Теперь я сосредоточусь на семье, которой нужен покой и, прежде всего, здоровье после всех потрясений последнего времени", — подытожил Джорджеску.

Ранее мы информировали, что в феврале этого года в Румынии состоялся допрос пророссийского политика Келина Джорджеску.

Кроме того, в январе 2025 года Кэлин Джорджеску заявил, что Украина — "вымышленное государство".