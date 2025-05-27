Проросійський румунський політик Джорджеску йде з політики

Проросійський румунський політик Келін Джорджеску. Фото: Reuters

Проросійський політик та колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску йде з політики. Водночас він розповів, чим планує займатися далі.

Відповідну заяву Джорджеску опублікував у Facebook у понеділок, 26 травня.

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Проросійський Келін Джорджеску йде з політики — що відомо

Проросійський політик Келін Джорджеску, який брав участь у президентських виборах в Румунії 2024 року, йде з політики. Він сказав, що наразі планує зосередитися на своїй родині, якій потрібен спокій і здоров'я.

За його словами, він ухвалив рішення "припинити активну участь у політичному процесі" та стати "пасивним спостерігачем суспільного і соціального життя".

Джорджеску зазначив, що не є членом будь-якої політичної сили, і не планує створювати власну партію, а також не прагне обіймати державні посади.

"Я вирішив припинити свою активну участь у політичному процесі, враховуючи, що цей етап суверенітету, з моєї точки зору, завершився. Я хочу наголосити, що цей вибір є особистим і не передбачає жодного осуду щодо тих, хто продовжує підтримувати цю справу. Я вирішив відтепер бути пасивним спостерігачем громадського та соціального життя", — сказав проросійський румунський політик.

Джорджеску також оголосив, що не очолюватиме жодної політичної партії та не створюватиме політичної платформи. Він зазначив, що тепер хоче зосередитися на своїй сім'ї.

"Я вирішив зберігати нейтральну та рівновіддалену позицію без політичної приналежності. Я не бажаю обіймати жодної посади в румунській державі в нинішній ситуації.

Тепер я зосереджуся на сім'ї, якій потрібен спокій і, перш за все, здоров'я після всіх потрясінь останнього часу", — підсумував Джорджеску.

Раніше ми інформували, що у лютому цього року в Румунії відбувся допит проросійського політика Келіна Джорджеску.

Крім того, у січні 2025 року Келін Джорджеску заявив, що Україна — "вигадана держава".