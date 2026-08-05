Прокурор: Стефанишина влияла на назначение глав НАПК, НАБУ и БЭБ
5 августа 2026 19:23
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Стефанишина оказывала влияние на назначение главы НАЗК, — прокурор САП
В ходе судебного заседания прокурор заявил, что, по версии обвинения, в 2023–2024 годах Стефанишина вместе с тогдашним госсекретарем Минюста Александром Буханевичем влияли на формирование конкурсной комиссии, чтобы обеспечить назначение на должность заранее определенного лица.
Как утверждает прокурор, это подтверждается перепиской, в которой обсуждался отбор кандидатов в состав конкурсной комиссии по отбору председателя НАЗК.
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