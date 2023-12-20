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Прокуратура Германии требует конфисковать 720 млн евро у российского банка — какая причина

20 декабря 2023 15:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Прокуратура Германии требует конфисковать 720 млн евро у российского банка — какая причина
Прокуратура Германии. Фото: Anspach
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Прокуратура Германии требует конфисковать у российского банка 720 млн. евро. Причиной этого решения стала попытка обхода санкций Европейского Союза.

Об этом пишет Bild.

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Так, Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ сообщила, что подала иск в Высший суд федеральной земли Гессен по поводу конфискации денежных активов одного из российских банков. Прокуроры требуют начать автоматическую процедуру конфискации суммы, находящейся на счетах во Франкфурте-на-Майне.

Причиной конфискации стала попытка обойти санкции, введенные против банка в июне 2022 года. Вскоре после этого сотрудники попытались вывести с франкфуртских счетов в Россию более 720 млн. евро, но местный банк заблокировал перевод.

Поскольку прокуратура не может привлечь кого-либо к ответственности за обход санкций, подано ходатайство о конфискации соответствующей суммы.

Напомним, что президент России Владимир Путин отдал приказ лишить германскую газодобывающую компанию Wintershall Dea и австрийскую OMV их активов по добыче газа в русской Арктике. Компании планируют возместить ущерб и готовят иски в суд.

Также мы писали, что Верховный суд Европейского Союза 20 декабря подтвердил санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, применявшиеся к нему после начала войны России в Украине. Ранее миллиардер судился с намерением отменить включение себя в санкционный список.

Кроме того, Европейский Союз вводит более жесткие правила механизма для прекращения схем, по которым происходит обход санкций из-за манипулирования данными AIS. В частности, усилится мониторинг и обмен данными о танкерах, которые могут обнаруживать суда российского происхождения.

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