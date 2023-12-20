Прокуратура Німеччини вимагає конфіскувати 720 млн євро у російського банку — яка причина

Прокуратура Німеччини. Фото: Anspach

Прокуратура Німеччини вимагає конфіскувати у російського банку 720 млн євро. Причиною такого рішення стала спроба обходу санкцій Європейського Союзу.

Про це пише Bild.

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Так, Генпрокуратура ФРН у Карлсруе повідомила, що подала позов до Вищого суду федеральної землі Гессен щодо конфіскації грошових активів одного з російських банків. Прокурори вимагають розпочати автоматичну процедуру конфіскації суми, яка є на рахунках у Франкфурті-на-Майні.

Причиною конфіскації стала спроба обійти санкції, які запровадили проти банку в червні 2022 року. Незабаром після цього співробітники спробували вивести з франкфуртських рахунків до Росії понад 720 млн євро, але місцевий банк заблокував переказ.

Оскільки прокуратура не може притягнути будь-кого до відповідальності за обхід санкцій, подано клопотання про конфіскацію відповідної суми.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін наказав позбавити німецьку газовидобувну компанію Wintershall Dea і австрійську OMV їхніх активів з видобутку газу в російській Арктиці. Компанії планують відшкодувати збитки і готують позови до суду.

Також ми писали, що Верховний суд Європейського Союзу 20 грудня підтвердив санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, які були застосовані до нього після початку війни Росії в Україні. Раніше мільярдер позивався з наміром скасувати включення себе до санкційного списку.

Крім того, Європейський Союз запроваджує більш жорсткі правила механізму, щоб припинити схеми, за якими відбувається обхід санкцій через маніпулювання даними AIS. Зокрема, посилиться моніторинг й обмін даними про танкери, які можуть виявляти судна російського походження.