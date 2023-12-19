ЄС запроваджує більш жорсткі правила, щоб запобігти обходу санкцій

Нафтовий танкер. Фото: shutterstock

Європейський Союз запроваджує більш жорсткі правила механізму, щоб припинити схеми, за якими відбувається обхід санкцій через маніпулювання даними AIS. Зокрема, посилиться моніторинг й обмін даними про танкери, які можуть виявляти судна російського походження.

Про це інформує пресслужба Європейської Ради.

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Країни-члени ЄС намагаютьобхся призупинити схеми, за якими відбувається обхід санкцій через маніпулювання даними AIS.

"Посилять моніторинг й обмін даними про танкери, щоб виявляти судна, які перевалюють нафту з судна на судно, приховуючи її російське походження", — йдеться в повідомленні.

Завдяки посиленому механізму можна буде краще ідентифікувати судна та суб'єкти, які здійснюють оманливі практики, такі як перевантаження з судна на судно (ship-to-ship). Їх використовують для призначення вантажу під час транспортування російської нафти та нафтопродуктів.

Крім того, запровадять продаж танкерів будь-якій третій країні, що дозволить зробити їх продаж більш прозорими.

"Зокрема, у випадку вживаних танкерів, які можуть бути використані для обходу заборони на імпорт російської нафти або нафтопродуктів та обмеження цін G7", — додали у Європейській Раді.

Раніше ми писали, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії повинен вдарити по військовій економіці країни-агресорки. А також має допомогти запобігти обхід санкцій країною-терористкою стосовно товарів подвійного призначення. Про це у своєму зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.