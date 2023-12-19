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ЕС вводит более жесткие правила, чтобы предотвратить обход санкций

19 декабря 2023 00:05
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
ЕС вводит более жесткие правила, чтобы предотвратить обход санкций
Нефтяной танкер. Фото: shutterstock
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Европейский Союз вводит более жесткие правила механизма для прекращения схем, по которым происходит обход санкций из-за манипулирования данными AIS. В частности, усилится мониторинг и обмен данными о танкерах, которые могут обнаруживать суда российского происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

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Страны-члены ЕС пытаются приостановить схемы, по которым происходит обход санкций из-за манипулирования данными AIS.

"Усилят мониторинг и обмен данными о танкерах, чтобы обнаруживать суда, которые переваливают нефть с судна на судно, скрывая ее российское происхождение", — говорится в сообщении.

Благодаря усиленному механизму можно будет лучше идентифицировать суда и субъекты, осуществляющие обманчивые практики, такие как перегрузка с судна на судно (ship-to-ship). Они используются для назначения груза при транспортировке российской нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, введут продажу танкеров любой третьей стране, что позволит сделать их продажу более прозрачной.

"В частности, в случае бывших в употреблении танкеров, которые могут быть использованы для обхода запрета на импорт российской нефти или нефтепродуктов и ограничения цен G7" , — добавили в Европейском Совете.

Ранее мы писали, что новый пакет санкций ЕС против России должен поразить военную экономику страны-агрессорки. А также должен помочь предотвратить обход санкций страной-террористкой в отношении товаров двойного назначения. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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