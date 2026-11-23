Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули ещё четырёх детей. Речь идёт о трёх девочках и одном мальчике в возрасте от 7 до 16 лет.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в понедельник, 23 ноября, передает Новини.LIVE.

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Возвращение детей из оккупированной части Херсонской области

Вернуть детей удалось благодаря команде Save Ukraine в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA. Сейчас все они находятся в безопасности и получают необходимую поддержку.

Прокудин отметил, что российская оккупация лишает украинских детей возможности жить полноценным детством и в то же время направлена на искоренение их национальной идентичности.

"Один из недавних примеров — история 16-летнего подростка. За отказ посещать оккупационную школу семье угрожали, что заберут юношу и отправят его в детский дом. В итоге мальчика заставили учиться по российской программе, где детей заставляли маршировать и носить георгиевские ленты", — рассказал Прокудин.

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С начала года из оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 260 детей.

Прокудин поблагодарил всех, кто помогает спасать детей.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что Россия могла незаконно вывезти сотни тысяч украинских детей, однако установить точное количество пока невозможно.

А по словам главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей, 2026 год может стать самым трагическим для украинских детей с начала полномасштабного вторжения из-за роста числа жертв.