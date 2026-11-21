Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей. Фото: ЮНИСЕФ

По словам главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей, 2026 год может стать худшим с начала полномасштабной войны из-за увеличения числа жертв среди детей. С начала года в результате войны погибли или получили ранения не менее 1 114 несовершеннолетних, что, согласно приведенным данным, на 50% превышает показатель за весь 2025 год.

О словах Дюфей сообщила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирик.

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Сколько детей пострадали от войны в 2026 году

По данным, которые озвучила представитель ЮНИСЕФ, с начала года в Украине погибли 114 детей, еще 1 030 получили ранения.

Дюфей подчеркнула, что опасность для несовершеннолетних не ограничивается районами вблизи линии фронта. Дети становятся жертвами российских атак в собственных домах, жилых кварталах и торговых центрах — местах, где они должны чувствовать себя защищенными.

"Дети платят неприемлемую цену за войну, которую они не начинали. Их необходимо защищать, где бы они ни находились", — заявила Дюфей.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о решении суда в Риме вернуть 12-летнюю украинку к отцу, несмотря на военное положение.

Также Новини.LIVE писал, что руководитель инициативы Bring Kids Back UA Максим Максимов сообщил о 20 651 подтвержденном случае депортации и принудительного перемещения украинских детей и молодежи.