Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей. Фото: ЮНІСЕФ

За словами голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей, 2026 рік може стати найгіршим з початку повномасштабної війни через збільшення жертв серед дітей. Від початку року внаслідок війни загинули або дістали поранення щонайменше 1 114 неповнолітніх, що, за наведеними даними, на 50% перевищує показник за весь 2025 рік.

Про слова Дюфей повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Скільки дітей постраждали від війни у 2026 році

За даними, які озвучила представниця ЮНІСЕФ, від початку року в Україні загинули 114 дітей, ще 1 030 дістали поранення.

Дюфей наголосила, що небезпека для неповнолітніх не обмежується районами поблизу лінії фронту. Діти стають жертвами російських атак у власних оселях, житлових кварталах і торговельних центрах — місцях, де вони повинні почуватися захищеними.

"Діти платять неприйнятну ціну за війну, яку вони не починали. Їх потрібно захищати, де б вони не були", — заявила Дюфей.

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