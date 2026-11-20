Батько разом з 12-річною донькою. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про історичне рішення суду в Італії. До України в умовах воєнного стану повернули 12-річну дівчинку до батька. Це сталося вперше за роботи Офісу Омбудсмана.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у соцмережах у пʼятницю, 20 листопада, передає Новини.LIVE.

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Повернення 12-річної української дівчинки додому

"12-річна дитина могла залишитися в Італії без батьківського піклування та втратити можливість повернутися до батька в Україну. Щоб цього не допустити, Офіс Омбудсмана протягом пів року працював над возз’єднанням родини. Я вам просто не передам, яку колосальну роботу здійснила наша команда", — зазначив Лубінець.

За його словами, упродовж цього часу Офіс Омбудсмана:

надіслав десятки запитів компетентним органам;

провів години комунікації з консульськими співробітниками та партнерами;

підготував необхідні документи;

посприяв приїзду батька до Італії.

В Україні діє воєнний стан, тому чоловік не міг безперешкодно залишити країну. Водночас його особиста присутність була важливою, адже без неї італійський суд міг не ухвалити рішення про повернення української дитини додому.

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Команда, яка працювала над поверненням 12-річної Валерії до батька. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Після двогодинного судового засідання в Римі родина нарешті дочекалася довгоочікуваного рішення — негайно возз’єднати батька з донькою та повернути дівчинку в Україну.

Це перший випадок у практиці італійського суду, коли було ухвалено рішення про повернення дитини в Україну під час дії воєнного стану.

Раніше інші держави не повертали українських дітей, які опинилися за кордоном без батьківського піклування, з огляду на безпекову ситуацію.

Таким чином, це рішення стало важливим прецедентом, якого не вдалося б досягти без втручання Офісу Омбудсмана.

Суд окремо наголосив на важливості присутності батька дитини та представника Офісу Омбудсмана під час слухання справи. За їхньої відсутності розгляд міг затягнутися, а остаточне рішення суду могло бути зовсім іншим.

Що передувало

Історія набула розголосу в червні 2026 року, коли в Італії зникла 12-річна українка Валерія. Коли її знайшли, то зʼясувалося, що дитина втекла від бабусі, з якою проживала упродовж останнього року. Причиною було те, що Валерія понад усе хотіла повернутися в Україну до батька.

Згодом суд призначив родину мера італійського міста Чеккано Андреа Кверкі тимчасовими опікунами дівчинки.

Валерію оточили увагою та турботою, подбали про її безпеку й забезпечили комфортні умови проживання. Попри це дівчинка щодня годинами розмовляла з батьком телефоном і продовжувала чекати на повернення додому.

"Справжній прорив стався, коли до справи долучився Офіс Омбудсмана. Завдяки злагодженій командній роботі з українськими дипломатами, зокрема радником з консульських питань Максимом Рогом та Представником Уповноваженого в Республіці Італія Олесем Городецьким, вдалося зібрати всі документи", — розповів Лубінець.

У супроводі представниці Офісу Омбудсмана батько дівчинки Назар прибув до Рима. Його неочікувана поява в залі суду стала несподіванкою як для суддів, так і для самої Валерії.

Побачивши тата після півтора року розлуки, дівчинка одразу кинулася йому в обійми. Емоцій не стримав ніхто з присутніх.

"Учора колегія з чотирьох суддів римського суду у справах неповнолітніх ухвалила історичне рішення про термінове повернення Валерії батькові на територію України. Ця зворушлива історія завершилася щасливо завдяки зусиллям багатьох людей та оперативній роботі Офісу Омбудсмана", — каже Уповноважений ВРУ з прав людини.

Лубінець висловив вдячність організації Save the Children в Україні за підтримку родини та допомогу в поверненні Валерії та її батька додому.

За його словами, історія дівчинки нагадує головне, що кожна дитина має право на сімʼю, безпеку та можливість бути поруч із найріднішими.

"Наш обов’язок — почути дитину, поважати її почуття та зробити все можливе, щоб захистити її права. І коли державні інституції, дипломати й небайдужі люди об’єднують зусилля, навіть найскладніші перешкоди зникають, і діти нарешті повертаються додому", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, 20 листопада у День захисту дітей український лідер Володимир Зеленський зустрівся з дітьми з різних регіонів країни. Під час спілкування він вручив їм відзнаки.

А перша леді США Меланія Трамп заявила про налагодження "чудових відносин" як з Україною, так і з Росією. Вона пояснила, що йдеться про співпрацю у питанні повернення дітей.