Отец вместе с 12-летней дочерью. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал об историческом решении суда в Италии. В Украину в условиях военного положения вернули 12-летнюю девочку к отцу. Это произошло впервые за время работы Офиса омбудсмена.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в соцсетях в пятницу, 20 ноября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Возвращение 12-летней украинской девочки домой

"12-летний ребенок мог остаться в Италии без родительской опеки и лишиться возможности вернуться к отцу в Украину. Чтобы этого не допустить, Офис омбудсмена в течение полугода работал над воссоединением семьи. Я вам просто не передам, какую колоссальную работу проделала наша команда", — отметил Лубинец.

По его словам, за это время Офис омбудсмена:

направил десятки запросов в компетентные органы;

провёл много часов общения с консульскими сотрудниками и партнёрами;

подготовил необходимые документы;

содействовал приезду отца в Италию.

В Украине действует военное положение, поэтому мужчина не мог беспрепятственно покинуть страну. В то же время его личное присутствие было важным, ведь без него итальянский суд мог не принять решение о возвращении украинского ребенка домой.

Читайте также:

Команда, которая работала над возвращением 12-летней Валерии к отцу. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

После двухчасового судебного заседания в Риме семья наконец дождалась долгожданного решения — немедленно воссоединить отца с дочерью и вернуть девочку в Украину.

Это первый случай в практике итальянского суда, когда было принято решение о возвращении ребенка в Украину во время действия военного положения.

Ранее другие государства не возвращали украинских детей, оказавшихся за границей без родительской опеки, учитывая ситуацию с безопасностью.

Таким образом, это решение стало важным прецедентом, которого не удалось бы достичь без вмешательства Офиса омбудсмена.

Суд особо подчеркнул важность присутствия отца ребенка и представителя Офиса омбудсмена во время слушания дела. В их отсутствие рассмотрение могло затянуться, а окончательное решение суда могло бы быть совсем другим.

Что предшествовало

История получила огласку в июне 2026 года, когда в Италии пропала 12-летняя украинка Валерия. Когда её нашли, выяснилось, что девочка сбежала от бабушки, с которой проживала в течение последнего года. Причиной было то, что Валерия больше всего на свете хотела вернуться в Украину к отцу.

Впоследствии суд назначил семью мэра итальянского города Чеккано Андреа Кверки временными опекунами девочки.

Валерию окружили вниманием и заботой, позаботились о её безопасности и обеспечили комфортные условия проживания. Несмотря на это, девочка ежедневно часами разговаривала с отцом по телефону и продолжала ждать возвращения домой.

"Настоящий прорыв произошел, когда к делу подключился Офис омбудсмена. Благодаря слаженной командной работе с украинскими дипломатами, в частности советником по консульским вопросам Максимом Рогом и представителем Уполномоченного в Республике Италия Олесем Городецким, удалось собрать все документы", — рассказал Лубинец.

В сопровождении представительницы Офиса омбудсмена отец девочки Назар прибыл в Рим. Его неожиданное появление в зале суда стало сюрпризом как для судей, так и для самой Валерии.

Увидев папу после полутора лет разлуки, девочка сразу бросилась ему в объятия. Никто из присутствующих не смог сдержать эмоций.

"Вчера коллегия из четырёх судей римского суда по делам несовершеннолетних приняла историческое решение о срочном возвращении Валерии отцу на территорию Украины. Эта трогательная история завершилась счастливо благодаря усилиям многих людей и оперативной работе Офиса омбудсмена", — говорит Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Лубинец выразил благодарность организации Save the Children в Украине за поддержку семьи и помощь в возвращении Валерии и её отца домой.

По его словам, история девочки напоминает о главном, что каждый ребенок имеет право на семью, безопасность и возможность быть рядом с самыми близкими.

"Наша обязанность — услышать ребенка, уважать его чувства и сделать все возможное, чтобы защитить его права. И когда государственные институты, дипломаты и неравнодушные люди объединяют усилия, даже самые сложные препятствия исчезают, и дети наконец возвращаются домой", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, 20 ноября в День защиты детей украинский лидер Владимир Зеленский встретился с детьми из разных регионов страны. Во время общения он вручил им награды.

А первая леди США Мелания Трамп заявила о налаживании "прекрасных отношений" как с Украиной, так и с Россией. Она пояснила, что речь идет о сотрудничестве в вопросе возвращения детей.