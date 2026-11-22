Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Фото: facebook.com/p/Даря-Герасимчук-100072443376686

Россия могла похитить сотни тысяч украинских детей, однако точное число установить невозможно. Сама РФ ранее заявляла о якобы эвакуации 744 тысяч детей, тогда как Украина располагает информацией лишь о чуть более 20 тысячах.

Об этом рассказала советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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Почему неизвестно точное количество похищенных Россией детей

По словам Герасимчук, Россия не допускает международные организации на оккупированные территории.

"На сегодняшний день ни одна страна не может сказать вам, сколько детей было похищено российскими властями. Ни Украина, конечно, ни одно международное агентство, потому что до сих пор территории оккупированы, Россия туда никого не подпускает, а это значит, что никто, кроме России, не знает, сколько же детей они похитили", — пояснила Герасимчук.

Сколько украинских детей остаются в оккупации

На временно оккупированных территориях до сих пор находятся около 1,5 млн украинских детей. По словам чиновницы, они ежедневно подвергаются воздействию российской пропаганды, милитаризации и вербовки.

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Кроме того, каждый ребенок рискует быть депортированным или принудительно перемещенным.

Сколько похищенных детей удалось вернуть в Украину

Герасимчук сообщила, что благодаря президентскому плану Bring Kids Back UA домой уже удалось вернуть 2 826 украинских детей.

"И каждый день мы работаем вместе с нашими партнерами, общественными организациями и государственными ведомствами, чтобы сделать все возможное для возвращения каждого украинского ребенка домой", — подчеркнула чиновница.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия создает на оккупированных территориях военно-патриотические организации и центры. Детей заставляют посещать военные занятия и соответствующие мероприятия. Подростки, приближающиеся к совершеннолетию, получают уведомления о предстоящем призыве в российскую армию.

Также Новини.LIVE писали о том, что, по данным ЮНИСЕФ, в течение первых десяти месяцев 2026 года в Украине погибли или получили ранения не менее 1 114 детей. Это самый высокий показатель за почти четыре года.