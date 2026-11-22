Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. Фото: facebook.com/p/Даря-Герасимчук-100072443376686

Росія могла викрасти сотні тисяч українських дітей, однак точну кількість встановити неможливо. Сама РФ раніше заявляла про нібито евакуацію 744 тисяч дітей, тоді як Україна має інформацію лише про трохи більше ніж 20 тисяч.

Про це розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Чому невідома точна кількість викрадених Росією дітей

За словами Герасимчук, Росія не допускає міжнародні організації на окуповані території.

"На сьогоднішній день жодна країна не може сказати вам, скільки дітей викрадено було російською владою. Ані Україна, звісно, ані жодна міжнародна агенція, тому що досі території окуповані, Росія туди нікого не підпускає, а це означає, що ніхто, окрім Росії, не знає, скільки ж дітей вони викрали", — пояснила Герасимчук.

Скільки українських дітей залишаються в окупації

На тимчасово окупованих територіях досі перебувають близько 1,5 млн українських дітей. За словами посадовиці, вони щодня зазнають впливу російської пропаганди, мілітаризації та вербування.

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Крім того, кожна дитина ризикує бути депортованою або примусово переміщеною.

Скільки викрадених дітей вдалося повернути в Україну

Герасимчук повідомила, що завдяки президентському плану Bring Kids Back UA додому вже вдалося повернути 2 826 українських дітей.

"І кожного дня ми працюємо разом з нашими партнерами, з громадськими організаціями, з державними агенціями, щоб зробити максимум, аби повернути кожну українську дитину додому", — наголосила посадовиця.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія створює на окупованих територіях військово-патріотичні організації та центри. Дітей змушують відвідувати військові заняття та відповідні заходи. Підлітки, які наближаються до повноліття, отримують повідомлення про майбутній призов до російської армії.

Також Новини.LIVE писали про те, що, за даними ЮНІСЕФ, протягом перших десяти місяців 2026 року в Україні загинули або дістали поранення щонайменше 1 114 дитини. Це найвищий показник за майже чотири роки.