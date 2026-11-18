Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. Фото: кадр з відео

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила про системну мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях. За її словами, Росія вкладає значні кошти у створення військово-патріотичних організацій і центрів, примушує дітей брати участь у відповідних заходах та готує підлітків до служби у своїй армії.

Про це Герасимчук заявила в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик під час брифінгу для дипломатичного корпусу в Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка.

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Евакуйований хлопчик з Олешок. Фото: СБУ

Росія примусово мілітаризує дітей на окупованих територіях

За словами Герасимчук, російська влада цілеспрямовано розширює мережу організацій і центрів, через які залучає українських дітей до військової підготовки та пропагандистських заходів.

"Дії росіян не хаотичні і не випадкові. Вони знають, для чого вони це роблять. Вони вкладають дуже багато державних коштів у розвиток нових програм, відкриття нових мілітаризаційних організацій і центрів по всій окупованій території", — наголосила Герасимчук.

Уповноважена зазначила, що діти фактично позбавлені можливості відмовитися від участі у військово-патріотичних уроках, фестивалях та інших заходах.

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"Кожна дитина має відвідувати мілітаризаційні уроки, різні заходи, фестивалі. У них просто немає шансів сказати ні", — пояснила Герасимчук.

Посадовиця розповіла, що особливу небезпеку становить ситуація з підлітками, які наближаються до повноліття. Вони отримують повідомлення про майбутній призов до російських збройних сил і не мають можливості відмовитися.

Скільки українських дітей залишаються під окупацією

Герасимчук повідомила, що на тимчасово окупованих територіях досі перебувають приблизно 1,5 мільйона українських дітей. При цьому точну кількість викрадених і депортованих дітей встановити неможливо через відсутність доступу до ТОТ.

Україна має підтверджену інформацію про понад 20 тисяч дітей, тоді як російська сторона раніше заявляла про нібито евакуацію 744 тисяч.

"Мова йде про сотні тисяч викрадених дітей", — заявила посадовиця.

За її словами, у межах президентської ініціативи станом на 18 листопада вдалося повернути 2826 дітей.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнав дії Росії щодо українських дітей такими, що відповідають юридичному визначенню геноциду. Документ підтримали 536 євродепутатів, які закликали РФ негайно повернути всіх депортованих і примусово переміщених дітей.

Також Новини.LIVE писав про розгляд Європейським судом з прав людини справи десятьох українських дітей з окупованого Криму. Після захоплення півострова Росія нав'язала їм своє громадянство та передала на усиновлення російським родинам.