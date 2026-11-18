Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Фото: кадр из видео

Советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила о системной милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. По ее словам, Россия вкладывает значительные средства в создание военно-патриотических организаций и центров, принуждает детей участвовать в соответствующих мероприятиях и готовит подростков к службе в своей армии.

Об этом Герасимчук заявила в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирик во время брифинга для дипломатического корпуса в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко.

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Эвакуированный мальчик из Олешек. Фото: СБУ

Россия принудительно милитаризирует детей на оккупированных территориях

По словам Герасимчук, российские власти целенаправленно расширяют сеть организаций и центров, через которые привлекают украинских детей к военной подготовке и пропагандистским мероприятиям.

"Действия россиян не хаотичны и не случайны. Они знают, для чего они это делают. Они вкладывают очень много государственных средств в развитие новых программ, открытие новых милитаризационных организаций и центров по всей оккупированной территории", — подчеркнула Герасимчук.

Уполномоченная отметила, что дети фактически лишены возможности отказаться от участия в военно-патриотических уроках, фестивалях и других мероприятиях.

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"Каждый ребенок должен посещать милитаризационные уроки, различные мероприятия, фестивали. У них просто нет шансов сказать нет", — объяснила Герасимчук.

Чиновница рассказала, что особую опасность представляет ситуация с подростками, которые приближаются к совершеннолетию. Они получают уведомления о предстоящем призыве в российские вооруженные силы и не имеют возможности отказаться.

Сколько украинских детей остаются под оккупацией

Герасимчук сообщила, что на временно оккупированных территориях до сих пор находятся примерно 1,5 миллиона украинских детей. При этом точное количество похищенных и депортированных детей установить невозможно из-за отсутствия доступа к временно оккупированным территориям.

Украина располагает подтвержденной информацией о более чем 20 тысячах детей, тогда как российская сторона ранее заявляла о якобы эвакуации 744 тысяч.

"Речь идет о сотнях тысяч похищенных детей", — заявила чиновница.

По ее словам, в рамках президентской инициативы по состоянию на 18 ноября удалось вернуть 2826 детей.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Европарламент принял резолюцию, в которой признал действия России в отношении украинских детей соответствующими юридическому определению геноцида. Документ поддержали 536 евродепутатов, которые призвали РФ немедленно вернуть всех депортированных и принудительно перемещенных детей.

Также Новини.LIVE писал о рассмотрении Европейским судом по правам человека дела десяти украинских детей из оккупированного Крыма. После захвата полуострова Россия навязала им свое гражданство и передала на усыновление российским семьям.