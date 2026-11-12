Російські військові. Фото: росЗМІ

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо українських дітей, яких Росія примусово депортувала або які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Документ підтримали 536 євродепутатів. У ньому засуджують дії РФ, вимагають безумовного повернення дітей додому та закликають запровадити санкції проти всіх причетних до їхнього переміщення і так званого перевиховання.

Про ухвалення документа повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Що передбачає резолюція Європарламенту

Резолюція "Українські діти, примусово депортовані до Росії або ті, які проживають на тимчасово окупованих територіях України" охоплює не лише дітей, яких уже вивезли до РФ, а й тих, хто залишається на захоплених територіях. За оцінкою, наведеною в документі, під ризиком депортації або примусового переміщення перебувають 1,6 мільйона українських дітей.

Допис Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

За наявними даними, відомо про 20 651 випадок депортації та примусового переміщення українських дітей. Водночас 2 808 дітей уже вдалося повернути додому.

Європарламент засудив систематичну депортацію, примусове переміщення, незаконне усиновлення, русифікацію, ідеологічну обробку та мілітаризацію українських дітей. Росію закликали негайно, безпечно та без будь-яких умов повернути всіх депортованих і примусово переміщених неповнолітніх.

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Також документ вимагає від російської сторони надати повну інформацію про місцеперебування, стан здоров’я та правовий статус кожної дитини. Окремо наголошується на необхідності припинити примусову русифікацію та забезпечити дітям доступ до української освіти й можливість безпечно виїхати разом із родинами на підконтрольну Україні територію.

Крім того, Європарламент закликав надати Міжнародному комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини та іншим незалежним організаціям безперешкодний доступ до українських дітей у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Європарламент закликав розширити санкції проти причетних до депортації дітей

Окрему увагу в резолюції приділили юридичній оцінці дій Росії. Європарламент заявляє, що поводження РФ з українськими дітьми відповідає юридичному визначенню геноциду, та закликає держави-члени ЄС офіційно визнати це.

У документі посилаються на статтю II (e) Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Вона визначає примусове переміщення дітей однієї національної чи етнічної групи до іншої як одну з форм геноциду за наявності відповідного наміру знищити групу повністю або частково.

Також Європарламент закликав розширити санкції на всю мережу осіб і структур, причетних до депортації, примусового переміщення та так званого перевиховання українських дітей. Серед іншого, пропонується запровадити обмеження проти компаній "Газпром", "Роснафта" та їхніх дочірніх підприємств.

У резолюції окремо підтримали роботу Офісу омбудсмана України та Центру захисту прав дитини у сфері пошуку, повернення й захисту неповнолітніх.

Водночас євродепутати наголосили, що повернення українських дітей не може бути предметом політичного торгу, умовою територіальних поступок або інших домовленостей.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Дмитро Лубінець працює над організацією додаткового безпечного виїзду для жителів окупованих Олешок та навколишніх населених пунктів. Після першої гуманітарної місії до організаторів продовжували надходити звернення від людей, які хотіли евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Для цього збирали інформацію про місцеперебування, стан здоров’я, склад сім’ї та потребу в спеціальному транспорті.

Також Новини.LIVE писали, що 7 листопада перші евакуйовані з тимчасово окупованих Олешок завершили лікування та виписалися з лікарень. Ті, хто мав рідних або знайомих на підконтрольній Україні території, вирушили до них.