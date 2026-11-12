Российские военные. Фото: росСМИ

Европейский парламент принял резолюцию в отношении украинских детей, которых Россия принудительно депортировала или которые остаются на временно оккупированных территориях. Документ поддержали 536 евродепутатов. В нем осуждаются действия РФ, требуется безоговорочное возвращение детей домой и содержится призыв ввести санкции против всех причастных к их перемещению и так называемому перевоспитанию.

О принятии документа сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Что предусматривает резолюция Европарламента

Резолюция«Украинские дети, принудительно депортированные в Россию или проживающие на временно оккупированных территориях Украины» охватывает не только детей, которых уже вывезли в РФ, но и тех, кто остается на захваченных территориях. По оценке, приведенной в документе, под угрозой депортации или принудительного перемещения находятся 1,6 миллиона украинских детей.

Пост Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

По имеющимся данным, известно о 20 651 случае депортации и принудительного перемещения украинских детей. В то же время 2 808 детей уже удалось вернуть домой.

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Европарламент осудил систематическую депортацию, принудительное перемещение, незаконное усыновление, русификацию, идеологическую обработку и милитаризацию украинских детей. Россию призвали немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть всех депортированных и принудительно перемещенных несовершеннолетних.

Также в документе содержится требование к российской стороне предоставить полную информацию о местонахождении, состоянии здоровья и правовом статусе каждого ребенка. Отдельно подчеркивается необходимость прекратить принудительную русификацию и обеспечить детям доступ к украинскому образованию и возможность безопасно выехать вместе с семьями на подконтрольную Украине территорию.

Кроме того, Европарламент призвал предоставить Международному комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека и другим независимым организациям беспрепятственный доступ к украинским детям в России и на временно оккупированных территориях.

Европарламент призвал расширить санкции против лиц, причастных к депортации детей

Особое внимание в резолюции уделили юридической оценке действий России. Европарламент заявляет, что обращение РФ с украинскими детьми соответствует юридическому определению геноцида, и призывает государства-члены ЕС официально признать это.

В документе ссылаются на статью II (e) Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Она определяет принудительное перемещение детей одной национальной или этнической группы в другую как одну из форм геноцида при наличии соответствующего намерения уничтожить группу полностью или частично.

Также Европарламент призвал расширить санкции на всю сеть лиц и структур, причастных к депортации, принудительному перемещению и так называемому перевоспитанию украинских детей. Среди прочего, предлагается ввести ограничения в отношении компаний "Газпром", "Роснефть" и их дочерних предприятий.

В резолюции отдельно поддержали работу Офиса омбудсмена Украины и Центра защиты прав ребенка в сфере поиска, возвращения и защиты несовершеннолетних.

В то же время евродепутаты подчеркнули, что возвращение украинских детей не может быть предметом политического торга, условием территориальных уступок или других договоренностей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец работает над организацией дополнительного безопасного выезда для жителей оккупированных Олешек и прилегающих населенных пунктов. После первой гуманитарной миссии к организаторам продолжали поступать обращения от людей, желающих эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Для этого собирали информацию о местонахождении, состоянии здоровья, составе семьи и необходимости в специальном транспорте.

Также Новини.LIVEсообщали, что 7 ноября первые эвакуированные из временно оккупированных Олешек завершили лечение и выписались из больниц. Те, у кого были родственники или знакомые на подконтрольной Украине территории, отправились к ним.