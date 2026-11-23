Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще чотирьох дітей. Йдеться про трьох дівчаток та хлопчика віком від 7 до 16 років.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у понеділок, 23 листопада, передає Новини.LIVE.

Реклама

Повернення дітей з окупованої частини Херсонщини

Повернути дітей вдалося завдяки команді Save Ukraine в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. Нині всі вони перебувають у безпеці та отримують потрібну підтримку.

Прокудін зазначив, що російська окупація позбавляє українських дітей можливості жити повноцінним дитинством і водночас спрямована на викорінення їхньої національної ідентичності.

"Один із нещодавніх прикладів — історія 16-річного підлітка. За відмову відвідувати окупаційну школу родині погрожували, що відберуть юнака й відправлять його до дитбудинку. Зрештою хлопця примусили навчатися за російською програмою, де дітей змушували марширувати та носити георгіївські стрічки", — розповів Прокудін.

Читайте також:

Від початку року з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 260 дітей.

Прокудін подякував усім, хто допомагає рятувати дітей.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла, що Росія могла незаконно вивезти сотні тисяч українських дітей, проте встановити точну кількість наразі неможливо.

А за словами голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей, 2026 рік може стати найтрагічнішим для українських дітей від початку повномасштабного вторгнення через зростання кількості жертв.