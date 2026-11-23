Прокудін: з окупованої Херсонщини повернули ще чотирьох дітей
З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще чотирьох дітей. Йдеться про трьох дівчаток та хлопчика віком від 7 до 16 років.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у понеділок, 23 листопада, передає Новини.LIVE.
Повернення дітей з окупованої частини Херсонщини
Повернути дітей вдалося завдяки команді Save Ukraine в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. Нині всі вони перебувають у безпеці та отримують потрібну підтримку.
Прокудін зазначив, що російська окупація позбавляє українських дітей можливості жити повноцінним дитинством і водночас спрямована на викорінення їхньої національної ідентичності.
"Один із нещодавніх прикладів — історія 16-річного підлітка. За відмову відвідувати окупаційну школу родині погрожували, що відберуть юнака й відправлять його до дитбудинку. Зрештою хлопця примусили навчатися за російською програмою, де дітей змушували марширувати та носити георгіївські стрічки", — розповів Прокудін.
Від початку року з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 260 дітей.
Прокудін подякував усім, хто допомагає рятувати дітей.
Як писали Новини.LIVE, радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла, що Росія могла незаконно вивезти сотні тисяч українських дітей, проте встановити точну кількість наразі неможливо.
А за словами голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей, 2026 рік може стати найтрагічнішим для українських дітей від початку повномасштабного вторгнення через зростання кількості жертв.